EVNNPC khôi phục cấp điện cho hơn 66.000 khách hàng sau bão số 1

Đến 19 giờ ngày 5/7, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện và thiết bị để khẩn trương khắc phục các sự cố lưới điện do ảnh hưởng của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, nỗ lực khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Ngay khi thời tiết có dấu hiệu thuận lợi, các đơn vị của EVNNPC đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, rà soát các khu vực bị ảnh hưởng, xử lý sự cố và từng bước khôi phục vận hành lưới điện. Công tác khắc phục được triển khai với yêu cầu cao nhất về an toàn, chỉ đóng điện khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện vận hành.

Theo EVNNPC, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các đường dây 110 kV bị ảnh hưởng đã được khôi phục; phần lớn các đường dây trung thế và trạm biến áp cũng đã được đưa trở lại vận hành. Tổng Công ty đã khôi phục cấp điện cho 66.022 khách hàng, đạt 73,53% số khách hàng bị ảnh hưởng do sự cố.

Tại Quảng Ninh - địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão, Công ty Điện lực Quảng Ninh đang bám sát hiện trường, huy động tối đa nhân lực và phương tiện để xử lý các sự cố trên lưới điện.

Đến nay, đơn vị đã khôi phục cấp điện cho 58.895 khách hàng; các vị trí còn ngừng hoặc giảm cung cấp điện đang được khẩn trương xử lý ngay khi điều kiện thời tiết và hiện trường bảo đảm an toàn.

Tại Hải Phòng, Công ty Điện lực Hải Phòng duy trì lực lượng ứng trực, tập trung xử lý các điểm sự cố trên lưới điện. Đến nay, đơn vị đã khôi phục cấp điện cho 6.477 khách hàng và đang tiếp tục triển khai các phương án khắc phục để sớm cấp điện trở lại cho các khách hàng còn bị ảnh hưởng.

Cây cối, các đồ dùng của người dân bị gió lốc từ cơn bão số 1 thổi bay. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khi đó, tại Sơn La, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Sơn La duy trì trực 24/24 giờ, tập trung kiểm tra, xử lý các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn và sạt lở. Đơn vị đã khôi phục cấp điện cho 650 khách hàng và tiếp tục triển khai các phương án khắc phục để sớm cấp điện trở lại khi đủ điều kiện an toàn.

EVNNPC cho biết mặc dù công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do mưa lũ, địa hình chia cắt và nguy cơ sạt lở, cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty vẫn nỗ lực bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tiếp cận hiện trường, xử lý sự cố theo phương châm "khẩn trương-an toàn-hiệu quả."

EVNNPC tiếp tục duy trì chế độ trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ; theo dõi sát diễn biến thời tiết, huy động tối đa nguồn lực để khắc phục các điểm còn bị ảnh hưởng, phấn đấu khôi phục cấp điện cho toàn bộ khách hàng trong thời gian sớm nhất khi điều kiện thời tiết, địa hình và kỹ thuật cho phép./.

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