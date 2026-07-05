Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 206-QĐ/TW về tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quy định gồm 17 Điều, quy định cụ thể về thành phần tham dự hội nghị; chế độ, thời gian tổ chức hội nghị; trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu tham dự hội nghị; chủ trì, điều hành hội nghị và phân công thảo luận tại tổ; công tác chuẩn bị; tham gia ý kiến thảo luận phát biểu tại hội nghị của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chương trình hội nghị; bầu cử tại hội nghị; biểu quyết tại hội nghị; chất vấn tại hội nghị; công tác phục vụ, lưu trữ tài liệu hội nghị…

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương được tổ chức định kỳ 2 lần/năm

Quy định nêu rõ tham dự hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết), khách mời (do Thường trực Ban Bí thư quyết định).

Khi cần thiết, Bộ Chính trị mời một số đồng chí không là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có liên quan đến nội dung hội nghị dự họp và báo cáo.

Đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Căn cứ vào chương trình công tác và thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ 2 lần/năm, trừ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội và có điều chỉnh khi cần thiết. Căn cứ điều kiện thực tế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ họp trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ngoài chương trình họp định kỳ, khi thấy cần thiết hoặc có trên một nửa số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức) đề nghị thì Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bổ sung vào chương trình họp toàn khóa.

Trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu tham dự hội nghị

Điều 3 Quy định nêu rõ, các đại biểu tham dự hội nghị có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình hội nghị; chấp hành sự điều hành của đồng chí chủ trì, điều hành hội nghị; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức) biểu quyết những quyết định chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng chịu trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những quyết định đó.

Đại biểu tham dự đầy đủ các phiên họp của hội nghị; nghiên cứu kỹ lưỡng, tích cực thảo luận, góp ý kiến vào các đề án, báo cáo, các vấn đề do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Các đồng chí khách mời của hội nghị tham gia thảo luận tại tổ, khi Bộ Chính trị đề nghị thì thảo luận tại hội trường.Sau hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo quy định…

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về chủ trì, điều hành hội nghị và phân công thảo luận tại tổ (Điều 4) quy định, đồng chí Tổng Bí thư chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

Đảng, phát biểu khai mạc, bế mạc, kết luận hội nghị.

Tùy theo nội dung, yêu cầu của từng phiên họp, đồng chí Tổng Bí thư sẽ trực tiếp hoặc phân công các Ủy viên Bộ Chính trị là lãnh đạo chủ chốt điều hành hội nghị. Chủ trì, điều hành hội nghị phân công các cơ quan có liên quan ghi biên bản hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư quyết định việc chia tổ thảo luận và chỉ định đại biểu đại diện chủ trì điều hành thảo luận tại tổ. Việc chia tổ thảo luận thực hiện theo nguyên tắc luân phiên để các đồng chí tham dự hội nghị có điều kiện được nghe, trao đổi với nhiều đồng chí khác.

Theo Quy định, Văn phòng Trung ương Đảng gửi máy tính bảng có chứa tài liệu hội nghị đến đại biểu tham dự hội nghị ít nhất 5 ngày trước ngày khai mạc hội nghị để các đại biểu nghiên cứu. Đối với các tài liệu thuộc bí mật nhà nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự hội nghị có trách nhiệm nghiên cứu, chuẩn bị nội dung đóng góp ý kiến và gửi ý kiến tới Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, chuyển cơ quan chủ trì đề án xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình gửi hội nghị. Cơ quan chủ trì xây dựng đề án có trách nhiệm hoàn thiện các tài liệu thuộc hồ sơ đề án trình hội nghị; trong đó, cần nêu rõ những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định.

Thông tin về hội nghị: sau hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Ban Bí thư chỉ đạo việc thông báo kết quả và nội dung hội nghị. Báo chí đưa tin phiên khai mạc, phiên bế mạc và một số nội dung thảo luận tại hội trường, thảo luận tại tổ (các phiên họp khác, tùy theo yêu cầu, Thường trực Ban Bí thư sẽ xem xét, quyết định).

Quyết định cũng nêu rõ thông tin về hội nghị phải được chủ động cung cấp kịp thời, chính xác, thống nhất; tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội đối với những vấn đề mới, các chủ trương, quyết sách lớn.

Quy định số 206-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày ký (30/6/2026)./.

Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.