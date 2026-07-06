Cục Cảnh sát giao thông giải thích gì về việc người 16 - 18 tuổi đi xe máy bị phạt?

Trước thông tin "từ ngày 15/8/2026, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi xe máy sẽ bị phạt đến 600.000 đồng", Cục Cảnh sát giao thông cho biết đây là cách hiểu chưa chính xác về quy định mới.

Bản tin 60s ngày 6/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Cục Cảnh sát giao thông nói gì về thông tin người 16 - 18 tuổi đi xe máy đều bị phạt?

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