Malaysia và Singapore triển khai hệ thống cửa khẩu kỹ thuật số mới

Chính phủ Malaysia và Singapore dự kiến sẽ chính thức ra mắt hệ thống nhập cảnh kỹ thuật số mới, cùng các làn kiểm soát biên giới bổ sung từ tháng 1/2027 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc thường xuyên tại các cửa khẩu giữa bang biên giới Johor của Malaysia và Singapore.

Đây được coi là bước đi quan trọng để cải thiện hiệu suất tại một trong những cửa khẩu quốc tế bận rộn hàng đầu thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết sáng kiến trên được triển khai chung với người đồng cấp Singapore Lawrence Wong sau khi hai bên hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về kỹ thuật và hạ tầng. Hệ thống mới bao gồm các thỏa thuận di chuyển tiên tiến hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho dòng người lưu thông từ Singapore sang bang Johor.

Ông khẳng định lưu lượng giao thông và hệ thống biên giới đã có những cải thiện đáng kể trong 3 năm qua nhưng chính phủ vẫn cam kết nâng cấp hơn nữa các hoạt động để đáp ứng số lượng lữ khách ngày càng tăng.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Malaysia, nỗ lực hiện đại hóa đã mang lại những kết quả khả quan ban đầu khi ghi nhận gần 20 triệu lượt làm thủ tục bằng quét mã QR tại 2 trạm kiểm soát chính là Bangunan Sultan Iskandar và Kompleks Sultan Abu Bakar kể từ khi được triển khai.

Bên cạnh việc hiện đại hóa công nghệ, Thủ tướng Anwar cũng cho biết việc nâng cao hiệu quả hoạt động biên giới chỉ là một phần của giải pháp tổng thể. Chính phủ Malaysia đang đồng thời tập trung chiến lược vào việc tạo ra các cơ hội kinh tế mạnh mẽ ở trong nước thông qua đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và các công nghệ tiên tiến khác.

Mục tiêu của chiến lược là tạo ra nhiều việc làm thu nhập cao để người dân không còn phải chịu cảnh xếp hàng nhiều giờ mỗi ngày để sang Singapore làm việc.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng thúc đẩy các sáng kiến về nhà ở giá rẻ để đảm bảo người dân địa phương, đặc biệt là giới trẻ tại bang Johor, có khả năng sở hữu nhà trong bối cảnh kinh tế khu vực đang phát triển nhanh chóng./.

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