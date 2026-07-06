Thế giới

Trung Đông

Iran tổ chức lễ đưa linh cữu cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei

Linh cữu ông Khamenei, phủ quốc kỳ Iran, cùng linh cữu các thành viên gia đình thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2 được đặt trên xe chuyên dụng di chuyển qua các tuyến phố chính.

T. B
Hàng chục nghìn người dân Iran tập trung tại Đại giáo đường Imam Khomeini Mosalla ở Tehran để dự Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)
Hàng chục nghìn người dân Iran tập trung tại Đại giáo đường Imam Khomeini Mosalla ở Tehran để dự Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, sáng 6/7, Iran bắt đầu lễ đưa linh cữu Đại Giáo chủ Ali Khamenei, qua thủ đô Tehran trước khi an táng.

Linh cữu ông Khamenei, phủ quốc kỳ Iran, cùng linh cữu các thành viên gia đình thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2 được đặt trên xe chuyên dụng di chuyển qua các tuyến phố chính của thủ đô tới Sân bay quốc tế Mehrabad.

Theo truyền thông nhà nước Iran, lễ tang thu hút đông đảo người dân tham dự. Đoàn xe tang đã chính thức khởi hành trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh.

Để phục vụ lễ quốc tang, chính quyền Iran phong tỏa nhiều tuyến đường, đóng cửa không phận và tạm dừng một số hoạt động. Theo kế hoạch, lễ tang kéo dài đến ngày 9/7, khi ông Khamenei được an táng tại đền Imam Reza ở thành phố Mashhad, quê hương của ông.

Phát biểu với Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Iran (IRIB), Tổng thống Masoud Pezeshkian gửi lời chia buồn tới gia đình Đại Giáo chủ Ali Khamenei và những người thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Theo Tổng thống Pezeshkian, cuộc chiến đã làm thay đổi cục diện khu vực nhưng đồng thời cũng củng cố sự đoàn kết trong thế giới Hồi giáo. Ông tiếp tục cáo buộc Israel, phải chịu trách nhiệm cho các hành động quân sự trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ali Khamenei #quốc tang #đưa tiễn linh cữu Iran
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng an ninh Syria tuần tra tại Damascus. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đánh bom quán càphê gây thương vong lớn tại Syria

Nghi phạm đã vào một quán càphê đông đúc ở khu vực al-Hijaz, cách Cung điện Công lý - trụ sở của các tòa án chính thuộc hệ thống tư pháp Syria - khoảng 100m và đặt thiết bị nổ tự chế dưới gầm bàn.

Binh sỹ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel đặt mục tiêu phát triển vũ khí laser không gian

Israel đặt mục tiêu trở thành một trong 3 quốc gia hàng đầu thế giới về năng lực quân sự trong lĩnh vực không gian, qua đó tăng cường khả năng răn đe, tấn công và vô hiệu hóa mối đe dọa từ bên ngoài.