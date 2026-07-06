Máy bay bất ngờ trúng pháo hoa bắn mừng ngày Quốc khánh Mỹ

Một chuyến bay của hãng Delta Air Lines cất cánh từ Atlanta chở 52 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã va phải một quả pháo hoa tầm cao trên bầu trời thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ), khi thành phố đang ăn mừng ngày Quốc khánh 4/7.

Phi công của chuyến bay mang số hiệu 1076 đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu ngay trước khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Chicago Midway vào tối 4/7, rằng một quả pháo hoa đã va vào máy bay trong quá trình hạ cánh.

Trong đoạn ghi âm được LiveATC.net đăng tải trực tuyến, phi công mô tả cảm giác "một tiếng nổ lớn" trên máy bay.

Sự việc xảy ra khi máy bay đang bay ở độ cao từ 60-75m.

Cả Cơ quan Hàng không liên bang (FAA) và hãng Delta đều thông báo chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn lúc 20h30 giờ địa phương. Vụ việc không gây thương vong.

Hãng Delta đã cho các thợ máy kiểm tra chiếc Airbus A319 và không phát hiện ra bất kỳ hư hỏng nào.

FAA cho biết sẽ điều tra vụ việc.

Hiện chưa rõ liệu pháo hoa có bắn trúng các máy bay khác vào ngày 4/7 hay không. Trong đoạn ghi âm của LiveATC.net, một nhân viên kiểm soát không lưu cho biết đã có "nhiều báo cáo" về những sự việc tương tự và các quan chức thành phố Chicago đã nắm được thông tin./.

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