Chuyên gia ung thư Hong Kong chia sẻ bí kíp phòng bệnh

Theo tờ SCMP, mặc dù khoảng 90% các ca ung thư xuất hiện tương đối ngẫu nhiên và có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai bất kể yếu tố di truyền, các chuyên gia y tế khẳng định rằng những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ trong lối sống vẫn có thể giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro.

Tom Hutchins, một giám đốc kinh doanh đang sinh sống tại Hong Kong (Trung Quốc), đã phát hiện ra bệnh ung thư tinh hoàn ở tuổi 30, không phải từ một khối u lớn mà chỉ từ một điểm nhỏ bất thường khi đang tắm.

Nhờ phát hiện và điều trị phẫu thuật cùng hóa trị dự phòng kịp thời, hiện tại ở tuổi 32, Hutchins đã hoàn toàn khỏe mạnh. Trải nghiệm của anh là một lời nhắc nhở rằng không ai thực sự miễn nhiễm với ung thư, và căn bệnh này hiếm khi bắt nguồn từ một nguyên nhân duy nhất.

Giáo sư Anne Lee Wing-mui, Phó chủ tịch Hiệp hội Chống Ung thư Hong Kong, cho biết: "Ước tính chưa đến 10% các bệnh ung thư có liên quan đến các gene mà chúng ta được thừa hưởng."

Bác sỹ Min-Han Tan, Giám đốc y khoa của công ty chẩn đoán Lucence, giải thích thêm rằng mỗi ngày cơ thể đều sản sinh ra các tế bào bị tổn thương hoặc đột biến, nhưng hệ miễn dịch thường tiêu diệt chúng. Ung thư chỉ xảy ra khi các hàng rào bảo vệ này thất bại.

Tiến sỹ Danny So, nhà khoa học cấp cao tại công ty công nghệ sinh học Pangenia (Hong Kong), nhấn mạnh rằng một lỗi di truyền duy nhất hiếm khi đủ để gây ra ung thư. Ông nói: "Khi hệ thống miễn dịch của chúng ta không nhận ra các tế bào bất thường và chúng tiếp tục phân chia, chúng sẽ phát triển và lan rộng. Đó là ung thư. Cần nhiều hơn một lỗi trong hệ thống."

Ung thư thường phát sinh từ sự tương tác phức tạp giữa khuynh hướng di truyền, phơi nhiễm môi trường và các quá trình sinh học hằng ngày. Các bệnh nhiễm trùng mãn tính như viêm gan B, C hay virus HPV cũng đóng vai trò quan trọng.

Tiến sỹ So lưu ý rằng lối sống không lành mạnh, như tiêu thụ nhiều rượu, làm tăng hấp thụ các chất gây ung thư khác và có thể trực tiếp gây tổn thương DNA.

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định hơn 40% các ca ung thư là có thể phòng ngừa được. Những biện pháp cơ bản nhưng mang lại hiệu quả cao bao gồm: không hút thuốc, tập thể dục đều đặn, hạn chế rượu bia, tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng Mặt Trời, duy trì cân nặng hợp lý và áp dụng chế độ ăn nhiều chất xơ, trái cây, rau quả đồng thời giảm thiểu thịt chế biến sẵn.

Ngoài ra, việc tiêm phòng các bệnh nhiễm trùng như HPV và viêm gan B, kết hợp với các đợt khám sàng lọc định kỳ, sẽ tạo ra một mạng lưới an toàn vững chắc bảo vệ sức khỏe.

Trong trường hợp của Hutchins, dù không rõ nguyên nhân, nhưng việc anh phát hiện sớm thông qua tự kiểm tra đã tạo nên sự khác biệt sống còn. Anh nhắn nhủ: "Ung thư tinh hoàn không phải là điều gì tốt đẹp, nhưng nó có khả năng điều trị cao nếu được phát hiện sớm."

Đồng thời, anh cũng kêu gọi nam giới nên quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và không ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

Mặc dù không thể triệt tiêu hoàn toàn rủi ro mắc bệnh, nhưng những thay đổi tích cực trong lối sống hằng ngày chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe./.

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