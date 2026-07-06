Bảo tàng Pháp bị trộm lượng trang sức trị giá hàng triệu USD

Một vụ trộm táo tợn đã xảy ra sáng sớm 5/7 ở bảo tàng của nhà sản xuất thủy tinh cao cấp Lalique ở Wingen-sur-Moder, Đông Bắc nước Pháp, với thiệt hại ước tính hàng triệu USD. Vụ việc diễn ra chỉ vài tháng sau vụ trộm đá quý gây chấn động tại bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris.



Nhóm đối tượng đeo mặt nạ đã đột nhập bảo tàng vào khoảng 5h30 sáng giờ địa phương, phá cửa và tiến vào phòng trang sức, đập vỡ 6 tủ trưng bày và lấy đi khoảng 20 món trang sức pha lê. Thiệt hại hiện đang được đánh giá nhưng có thể lên tới vài triệu USD.



Trên trang web của mình, bảo tàng thông báo sẽ đóng cửa trong vài ngày do vụ trộm.



Bảo tàng Wingen-sur-Moder dành riêng cho nhà kim hoàn và chế tác thủy tinh theo phong cách Art Nouveau và Art Deco Rene Lalique, được khai trương vào năm 2011 gần nhà máy của công ty. Nơi đây trưng bày hơn 650 tác phẩm đặc sắc gồm đồ trang sức Art Nouveau, thủy tinh Art Deco và pha lê đương đại.



Phát biểu với báo giới, Thị trưởng Wingen-sur-Moder bày tỏ rất tức giận vì “công ty an ninh đã mắc một sai sót nghiêm trọng: họ không can thiệp ngay lập tức, và không thông báo cho cảnh sát.”



Vụ việc nhận được sự chú ý đặc biệt sau vụ trộm táo bạo giữa ban ngày tại bảo tàng Louvre ở Paris vào tháng 10/2025. Trộm đã lấy đi số trang sức trị giá 102 triệu USD, bao gồm một số bảo vật hoàng gia cũ của Pháp, từ Louvre trong một vụ đột nhập kéo dài chưa đầy 8 phút./.



Pháp, Bỉ triệt phá đường dây tiêu thụ tài sản trộm cắp quy mô lớn xuyên quốc gia Pháp và Bỉ vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tiêu thụ số lượng lớn vàng, kim cương, đồng hồ và trang sức có nguồn gốc từ các vụ trộm cắp, móc túi xảy ra trên lãnh thổ Pháp.



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