IAEA sẽ xác minh Ukraine không dùng urani của Anh cho mục đích quân sự

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết cơ quan này có kế hoạch xác minh lượng urani do Vương quốc Anh cung cấp cho Ukraine được sử dụng cho các mục đích hòa bình.

Ông Grossi nói: "Những gì chúng tôi giám sát không phải là việc chuyển giao nhiên liệu, mà chúng tôi bảo vệ nó tại các cơ sở để kiểm tra xem không có sự chuyển hướng sang các mục đích phi dân sự."

Ông giải thích rằng cơ quan này không phải là một bên trong các giao dịch thương mại, vốn có thể có hoặc không tồn tại. Tuy nhiên, một khi vật liệu đến cơ sở, IAEA sẽ tiến hành thanh sát.

Người đứng đầu cơ quan này giải thích: "Đó là công việc của tôi, nhằm đảm bảo tại mọi nhà máy điện hạt nhân trên thế giới không có sự chuyển hướng nào. Nhân tiện, điều đó bao gồm cả Iran. Đảm bảo rằng không có mục đích sử dụng quân sự nào được bắt nguồn từ nhiên liệu vốn phục vụ cho các mục đích dân sự."

Ông cho biết đây chính là lý do tại sao đôi khi một số người cảm thấy IAEA quá quyết đoán trong một số vấn đề nhất định.

Ông Grossi kết luận: "Vì vậy, chúng tôi phải đảm bảo mọi người không cảm thấy bị xúc phạm. Đây là những gì thuộc về NPT. Nếu bạn tham gia NPT, nếu bạn với tư cách là một quốc gia đã quyết định trở thành một bên của hiệp ước, thì bạn phải chấp nhận các cuộc thanh sát của IAEA mà không chính trị hóa nó, không nói rằng, chúng tôi đang bị nhắm mục tiêu vì chúng tôi là quốc gia A, B hoặc C."

Trước đó, Bộ Ngoại giao Anh thông báo nước này sẽ phân bổ 290 triệu bảng Anh (380 triệu USD) để cung cấp urani làm giàu cho Kiev và hỗ trợ Ukraine./.

IAEA thông qua nghị quyết về an toàn hạt nhân tại Ukraine Theo thông báo mới nhất của IAEA, dây chuyền điện Ferosplavna-1 công suất 330kV đã được khôi phục và nối lại với ZNPP sau khi hoàn tất công tác sửa chữa trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn địa phương.