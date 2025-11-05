IAEA hợp tác với cả Nga, Ukraine về các nhà máy điện hạt nhân

Thế giới

IAEA đang theo dõi việc tuân thủ các điều kiện của lệnh ngừng giao tranh tạm thời quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, trong bối cảnh nhà máy này vừa trải qua sự cố mất điện ngoài lưới.

Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Rafael Mariano Grossi ,ngày 4/11 cho biết cơ quan này đang đóng vai trò trung gian giữa Ukraine và Nga trong các vấn đề liên quan tới những nhà máy điện hạt nhân của Ukraine.

Phát biểu tại Paris, ông Grossi cho biết IAEA đang theo dõi việc tuân thủ các điều kiện của lệnh ngừng giao tranh tạm thời quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, trong bối cảnh nhà máy này vừa trải qua sự cố mất điện ngoài lưới (tức mất kết nối với nguồn điện lưới quốc gia) dài nhất từ trước tới nay, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng.

Hiện nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã ngừng sản xuất điện nhưng vẫn cần có nguồn điện bên ngoài để đảm bảo duy trì hệ thống làm mát và ngăn ngừa sự cố.

Người đứng đầu IAEA cũng nhấn mạnh mối quan tâm đối với năng lượng hạt nhân đang gia tăng trên toàn cầu, song các dự án mới và khoản đầu tư trong lĩnh vực này cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về không phổ biến vũ khí hạt nhân./.

