IAEA hợp tác với cả Nga, Ukraine khôi phục nguồn điện cho nhà máy Zaporizhzhia

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang đối mặt với tình trạng mất an toàn hạt nhân nghiêm trọng sau hơn 1 tuần không có điện từ lưới ngoài.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang hợp tác với cả Nga và Ukraine để có thể khôi phục càng sớm càng tốt nguồn điện ngoài cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP).

Tuyên bố trên được Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra ngày 30/9.

Theo ông Grossi, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang đối mặt với tình trạng mất an toàn hạt nhân nghiêm trọng sau hơn 1 tuần không có điện từ lưới ngoài.

Nhà máy đã rơi vào tình trạng mất điện ngoài hoàn toàn lần thứ 10 hôm 23/9, khi đường dây duy nhất còn lại bị hư hại do hoạt động quân sự cách đó khoảng 1,5 km.

Các máy phát điện diesel khẩn cấp đã tự động vận hành để duy trì hệ thống an toàn và làm mát 6 lò phản ứng cùng nhiên liệu đã qua sử dụng.

Ông Grossi cảnh báo: “Hiện tại nhà máy vẫn ứng phó được nhờ các máy phát điện khẩn cấp - tuyến phòng thủ cuối cùng - nhưng đây không phải giải pháp bền vững."

Ông nhấn mạnh sẽ “không bên nào được lợi từ một tai nạn hạt nhân”./.

