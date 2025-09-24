Đường điện cao thế cuối cùng của nhà máy Zaporizhzhia bị ngắt kết nối

Ngày 23/9, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) thông báo đường dây 750kV Dniprovska - đường dây điện cao thế cuối cùng của nhà máy - đã bị ngắt kết nối do vụ cháy mà Lực lượng Vũ trang Ukraine thực hiện.

Trên kênh Telegram, ZNPP cho biết các hệ thống công nghệ của nhà máy đều an toàn. Nhân viên liên tục theo dõi thông số vận hành của thiết bị. Hiện không ghi nhận bất kỳ vi phạm về giới hạn và điều kiện an toàn nào.

Mức độ phóng xạ tại địa điểm nhà máy điện hạt nhân, trong khu vực bảo vệ vệ sinh và trong khu vực quan sát đều bình thường và không vượt ngưỡng tự nhiên.

Trước đó, Giám đốc truyền thông ZNPP, bà Yevgeniya Yashina, cho biết nhà máy đã chuyển sang sử dụng nguồn điện dự phòng từ các máy phát điện diesel do mất đường dây điện ngoài cuối cùng. Tất cả các máy phát điện đã được khởi động lại và đang hoạt động bình thường.

Bà Yashina khẳng định nhà máy hiện có đủ nhiên liệu dự trữ để cung cấp điện dự phòng.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đây là sự cố thứ 10 xảy ra tại ZNPP kể từ khi xung đột ở Ukraine bắt đầu. Nhóm chuyên gia IAEA tại nhà máy đang điều tra chi tiết về sự cố./.

IAEA cảnh báo nguy cơ an toàn hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia Ngày 6/8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã nghe thấy tiếng nổ gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở Ukraine.