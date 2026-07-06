Nga phát hiện nhẫn cổ hơn 2.000 năm khắc chân dung nữ hoàng Ai Cập

Các nhà khảo cổ học tại thành phố Anapa, miền Nam nước Nga, đã phát hiện một chiếc nhẫn đồng hiếm có khắc chân dung Nữ hoàng Ai Cập Arsinoe 3, người trị vì từ năm 220 đến năm 204 trước Công nguyên dưới Vương triều Ptolemaios.

Chiếc nhẫn được phát hiện trong một hố khảo cổ nằm cạnh nền của một ngôi nhà có niên đại thời kỳ Hy Lạp hóa. Hiện vật đã nằm dưới lòng đất hơn 2.000 năm cùng nhiều hiện vật khác như bình gốm trang trí, vò và cốc cổ.

Theo các nhà nghiên cứu, khu khảo cổ Voskresenskaya-6 Estate Group nằm cách ga đường sắt Anapa khoảng 500 m và cho thấy những bằng chứng rõ nét về hoạt động cư trú và giao thương trong giai đoạn này.

Chiếc nhẫn có ý nghĩa đặc biệt vì chân dung Nữ hoàng Arsinoe 3 được khắc ngay trong thời gian bà còn trị vì.

Bên cạnh đó, niên đại của các hiện vật được phát hiện tại địa điểm này, gồm các bình amphora, vò và cốc trang trí, đều phù hợp với thời kỳ trị vì của nữ hoàng, tạo nên sự đồng nhất hiếm thấy trong khảo cổ học./.

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