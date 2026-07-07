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Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035

Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 hướng tới nâng cao chất lượng y tế trường học, bảo vệ, chăm sóc và quản lý sức khỏe học sinh, góp phần phát triển toàn diện thể chất, tinh thần.

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Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 1/6/2026 phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 (Chương trình).

Theo đó, đối tượng thụ hưởng của Chương trình là trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên (gọi tắt là người học) đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học (gọi tắt là cơ sở giáo dục).

Mục tiêu của Chương trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế trường học và các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc, quản lý sức khỏe trong các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm điều kiện để người học phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần; góp phần thực hiện các mục tiêu, giải pháp về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sức khỏe học đường #giáo dục #y tế trường học #phát triển toàn diện #chăm sóc sức khỏe #NQ 72-bt
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