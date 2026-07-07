Doanh nghiệp công nghệ số giữ vai trò chủ lực trong hệ sinh thái đổi mới..

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết 57, cả nước có hơn 81.000 doanh nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó doanh nghiệp công nghệ số chiếm quy mô lớn nhất với 78.370 doanh nghiệp.

Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 -NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia diễn ra chiều 1/7/2026, tại Hà Nội, kết nối trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến tới 3.662 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và trụ sở của các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số 568.384 đại biểu tham dự.

Về hoạt động của doanh nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo: Đến nay, cả nước có hơn 81.000 doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp công nghệ số (ICT) chiếm quy mô lớn nhất với 78.370 doanh nghiệp.

Các nhóm còn lại khá khiêm tốn: doanh nghiệp nghiên cứu phát triển là 1.901, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là 508, doanh nghiệp khoa học công nghệ là 260 và doanh nghiệp công nghệ cao là 32.

Khu vực tư nhân chiếm chủ đạo với 75.147 doanh nghiệp (chiếm 92,7%), khu vực FDI với 5.807 doanh nghiệp (chiếm 7,2%), khu vực nhà nước chỉ 117 doanh nghiệp (chiếm 0,1%)…/.