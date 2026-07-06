Việt Nam chủ trì hai sự kiện quan trọng về an toàn lao động ASEAN tại Đà Nẵng

Từ ngày 7-9/7, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức hai sự kiện quan trọng của Mạng An toàn, vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET).

Đó là Diễn đàn ASEAN-OSHNET lần thứ 13 (AOC-13) và Hội nghị thường niên Ban Điều phối ASEAN - OSHNET lần thứ 27 (CBM-27) với chủ đề chung: "Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong ASEAN hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2045."

Tham dự hai sự kiện có khoảng 130 đại biểu, gồm đại diện 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản; các tổ chức quốc tế ILO, IALI, cùng đại diện hiệp hội, doanh nghiệp của các nước thành viên ASEAN. Lãnh đạo Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc ở cả hai sự kiện.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN-OSHNET. Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN-OSHNET nhiệm kỳ 2026-2027 từ Thái Lan, đồng thời chuyển giao vai trò Ban Thư ký ASEAN - OSHNET (đã đảm nhiệm trong giai đoạn 2023-2026) cho Brunei Darussalam - nước đảm nhiệm Phó Chủ tịch nhiệm kỳ tới.

Diễn đàn AOC-13 diễn ra ngày 7/7 với 4 phiên thảo luận chính gồm khung chính sách và chiến lược quản trị khu vực; thực tiễn quốc gia về chuyển đổi số theo từng lĩnh vực; đối thoại doanh nghiệp về các thực hành tốt và Tổng kết và thông qua khuyến nghị chung. Các quốc gia thành viên chia sẻ những kinh nghiệm điển hình về ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, hồ sơ sức khỏe điện tử, đào tạo bằng thực tế ảo và các nền tảng số ba bên trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động. Đại diện doanh nghiệp Việt Nam và các nước thành viên ASEAN tham gia phiên đối thoại doanh nghiệp.

Hội nghị CBM-27 diễn ra trong 1,5 ngày (8-9/7), tập trung vào các nội dung trọng tâm: Đánh giá tổng kết việc thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN-OSHNET giai đoạn 2021–2025; hoàn thiện và thống nhất Kế hoạch hành động 2026-2030; thảo luận về hợp tác trong khuôn khổ Liên minh Doanh nghiệp ASEAN về HIV/AIDS (ASEAN-BCA); phiên mở với các đối tác quốc tế nhằm huy động hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực cho Kế hoạch hành động giai đoạn mới.

Bên lề hai sự kiện chính, các đại biểu tham quan thành phố - một hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè trong khu vực.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức CBM-27 và AOC-13 thể hiện cam kết mạnh mẽ và sự chủ động của Việt Nam trong việc tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN. Đây là cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và cổng báo cáo tai nạn lao động trực tuyến - những bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số của ngành lao động Việt Nam, hướng tới mục tiêu chung của khu vực vì nơi làm việc an toàn, lành mạnh và bền vững cho người lao động ASEAN./.

ASEAN khẳng định vai trò trung tâm trong một thế giới ngày càng phân cực Các chuyên gia khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN vẫn là nền tảng quan trọng để duy trì ổn định, thúc đẩy hợp tác và ứng phó với cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng trong khu vực.