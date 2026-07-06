Toàn cảnh World Cup: Brazil bị loại cay đắng trước "siêu nhân" Erling Haaland

Đội tuyển Brazil đã không thể tiếp tục hành trình World Cup 2026 khi dừng bước ở vòng 1/8 trước đối thủ Na Uy, nơi tiền đạo chủ lực Erling Haaland rực sáng với một cú đúp thần sầu.

Na Uy đã viết nên trang sử mới của bóng đá nước này khi đánh bại ứng cử viên vô địch Brazil với tỷ số 2-1 trên sân New York New Jersey, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup. Người hùng không ai khác là Erling Haaland với cú đúp ở những phút cuối trận.

Trong khi đó, đội tuyển Anh đã vượt qua thử thách khắc nghiệt nhất từ đầu giải khi đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ngay trên sân Azteca để ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026. Đối thủ của "Tam Sư" ở trận đấu kế tiếp chính là Na Uy./.