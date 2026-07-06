Erling Haaland lập cú đúp, Na Uy loại Brazil khỏi World Cup 2026

Đội tuyển Na Uy đã trở thành cái tên thứ 3 giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 sau khi loại Brazil ở giải đấu bằng chiến thắng 2-1.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Na Uy khiến Brazil nhận trái đắng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau khi từng ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ở cuộc chạm trán đầu tiên vào năm 1998.

Erling Haaland và thủ thành Orjan Nyland thay nhau tỏa sáng để góp công lớn mang niềm vui trọn vẹn về cho Na Uy.

Haaland chính là người phá vỡ thế cân bằng về tỷ số với cú đánh đầu hạ gục thủ thành Alisson để đưa Na Uy vượt lên dẫn 1-0 ở phút 79 sau đường chuyền của Schjelderup.

Đến phút 90, nhận bóng từ Schjelderup, Haaland tung ra cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, hoàn tất cú đúp để nhân đôi cách biệt cho Na Uy.

Với cú đúp này, Erling Haaland đã có được tổng cộng 7 bàn thắng, cân bằng thành tích ghi bàn của Lionel Messi và Kylian Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.

Orjan Nyland cản phá thành công cú sút phạt của Bruno. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, thủ thành Orjan Nyland có ngày thi đấu thăng hoa khi cản phá thành công cú sút phạt đền của Bruno Guimarães ở ngay phút 14, đồng thời có nhiều pha cứu thua xuất sắc cả trong trận đấu.

Thẳng tiến vào tứ kết, đối thủ của Na Uy sẽ là đội thắng ở cặp đấu vòng 1/8 giữa chủ nhà Mexico và đội tuyển Anh.

Bên kia chiến tuyến, Brazil dừng bước sớm là điều đáng tiếc song không bất ngờ với những gì họ đã thể hiện ở trận đấu này.

Các học trò của Carlo Ancelotti có cơ hội ngon ăn nhiều hơn, rõ ràng nhất là tình huống được hưởng phạt đền và pha đối mặt của Endrick nhưng lại không tận dụng thành công.

Phải đến những phút bù giờ cuối, Selecao mới có bàn thắng do công Neymar ở chấm 11m nhưng chừng đó là không đủ để giúp họ tránh việc phải dừng bước./.

Xem trực tiếp Mexico-Anh tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên kênh nào, ở đâu? Trước áp lực rất lớn tại Azteca, đội tuyển Anh liệu có thể bùng nổ để vượt qua chủ nhà Mexico, giành quyền vào vòng tứ kết World Cup 2026.