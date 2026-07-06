Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đậm 6-0 tại Hàn Quốc

Đội tuyển Việt Nam đã không quá khó khăn để giành được chiến thắng đậm 6-0 trước Siheung FC - đại diện đang thi đấu tại K.League 3 ở trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 tại Incheon (Hàn Quốc).

Việt Cường, Hai Long (cú đúp), Đỗ Hoàng Hên (cú đúp) và Đình Bắc là những người đã ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này.

Trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch chuyên môn của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi bằng bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 2 của Việt Cường bằng cú cứa lòng chân phải đẹp mắt vào góc cao khung thành.

Sau bàn thắng đó, đội tuyển tiếp tục tạo ra nhiều tình huống tấn công mạch lạc với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến và có bàn nhân đôi cách biệt do công Hai Long ở phút 31.

8 phút sau, chính tiền vệ này hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo của Việt Cường, khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 3-0.

Đúng với mục tiêu rà soát lực lượng, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sử dụng hai đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp nhằm tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ được thể hiện.

Các cầu thủ Việt Nam chuẩn bị ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Vì thế, bước sang hiệp hai, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đã thay toàn bộ đội hình để tiếp tục đánh giá nhân sự. Đáng chú ý, bộ ba cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được bố trí thi đấu trong hiệp hai cùng nhóm cầu thủ chủ lực.

Những sự kết hợp mới nhanh chóng phát huy hiệu quả với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Đỗ Hoàng Hên ở phút 48. Chỉ bốn phút sau, Nguyễn Xuân Son có pha bứt tốc rồi kiến tạo thuận lợi để Hoàng Hên hoàn tất cú đúp, đưa đội tuyển Việt Nam dẫn 5-0.

Trong quãng thời gian còn lại, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Đình Bắc có một pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc ở phút 61, trong khi Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ cũng tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý.

Đến phút 83, Đình Bắc cuối cùng cũng có được bàn thắng ở trận này. Chân sút thuộc biên chế Công an Hà Nội có màn bứt tốc vượt qua sự đeo bám của hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 6-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Kết quả tích cực này giúp các cầu thủ có được tâm lý thoải mái, trong khi ban huấn luyện viên có thêm những đánh giá thực tế về khả năng vận hành đội hình cũng như sự hòa nhập của các nhân tố mới, đặc biệt là nhóm cầu thủ nhập tịch.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon và có trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC (K-League 2) vào ngày 8/7. Đây sẽ là cơ hội để ông Kim Sang-sik tiếp tục hoàn thiện các phương án chuyên môn hướng tới ASEAN Cup 2026./.

Đội tuyển Việt Nam hoàn thiện bước cuối cùng cho ASEAN Cup 2026 HLV Kim Sang-sik cho biết chuyến tập huấn tại Hàn Quốc sẽ là giai đoạn then chốt để ban huấn luyện hoàn thiện các phương án chiến thuật và lựa chọn đội hình tối ưu hướng tới ASEAN Cup 2026.