Trận Brazil-Na Uy tại vòng 1/8 World Cup trực tiếp trên kênh nào?

Sau hành trình đầy ấn tượng, Brazil và Na Uy giờ đây sẽ phải quyết đấu tại vòng 1/8 để tranh tấm vé vào tứ kết World Cup 2026.

Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động MetLife vào lúc 3g sáng 6/7 (theo giờ Việt Nam).

Đây là lần đầu tiên Brazil và Na Uy có dịp chạm trán nhau tại sân chơi World Cup sau cuộc gặp cách đây 28 năm trên đất Pháp.

Ở cuộc đối đầu khi đó, Na Uy đã tạo nên cú sốc với màn ngược dòng điên rồ giành chiến thắng 2-1 Brazil ở lượt cuối bảng A để tiếp bước đại diện Nam Mỹ thẳng tiến vào vòng 1/8.

Đó cũng là lần duy nhất hai đội từng gặp nhau ở World Cup. Giờ đây, Brazil không chỉ có dịp trả "món nợ" đó mà còn tự quyết cho mình tấm vé vào tứ kết.

Tại World Cup 2026, Brazil dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang thể hiện phong độ tốt với thành tích bất bại - 3 thắng và 1 hòa.

Brazil có trong đội hình nhiều cầu thủ chất lượng, có thể tạo đột biến để mang về chiến thắng. Tuy nhiên, đánh bại Na Uy chắc chắn là nhiệm vụ không dễ dàng.

Đại diện Bắc Âu cũng đang có phong độ ổn định cùng khát khao chiến thắng rất lớn. Họ cũng có nhiều ngôi sao hàng đầu, đặc biệt là Erling Haaland - "hung thần" với mọi hàng thủ.

Lịch sử cũng đang tạo ra áp lực dành cho Brazil. Ngoài trận thua ở World Cup 1998, Selecao chưa thắng Na Uy ở ba trận giao hữu khác, trong đó 1 một thất bại.

Với những gì đã diễn ra trong quá khứ và hiện tại, cuộc chạm trán giữa Brazil và Na Uy hứa hẹn sẽ rất kịch tính. Trận đấu này được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9./.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất sáng 6/7 Loạt trận vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra sáng 6/7 hứa hẹn sẽ là những cuộc cạnh tranh rất hấp dẫn với hai cặp đấu Brazil-Na Uy và Mexico-Anh.