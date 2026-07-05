Xem trực tiếp Mexico-Anh tại vòng 1/8 World Cup 2026 trên kênh nào, ở đâu?

Vào lúc 7g sáng 6/7 (theo giờ Việt Nam), sân Azteca sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi Mexico có cuộc chạm trán Anh tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Trước màn so tài này, chủ nhà Mexico đang có hành trình vô cùng ấn tượng tại World Cup 2026 khi toàn thắng cả 4 trận. Họ thậm chí đang là đội duy nhất toàn thắng mà chưa thủng lưới lần nào tại giải đấu năm nay.

Sự hưng phấn của đội chủ nhà càng tăng lên đáng kể khi họ có lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở trận đấu thứ 5 của một kỳ World Cup kể từ năm 1986 (giải đấu tổ chức tại Mexico).

Đối đầu Tam sư, Mexico còn có được lợi thế rất lớn đó chính là được thi đấu tại Azteca - sân vận động nằm trên độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, khiến thể lực của các cầu thủ khi thi đấu tại đây sẽ bị bào mòn hơn bình thường.

Tại “chảo lửa” Azteca, Mexico mới chỉ để thua hai trận chính thức trong tổng số 89 lần ra sân tại đây. "El Tri" đang có chuỗi 22 trận quốc tế chính thức liên tiếp trên sân Azteca mà không biết đến mùi thất bại, với thành tích 16 chiến thắng và 6 trận hòa.

Trái ngược Mexico, sân Azteca lại đang mang đến thách thức với đội tuyển Anh trong cuộc đối đầu với đội chủ nhà.

Trong quá khứ, Tam sư từng trải cảm giác tại Azteca khi thi đấu tại đây 6 lần và mới chỉ giành được 2 chiến thắng. Đáng chú ý, họ chưa từng đánh bại Mexico trên sân nhà của đối thủ, (hòa 1, thua 1 trận).

Lần gần nhất đội tuyển Anh thi đấu trên sân Azteca đã diễn ra cách đây 40 năm. Trận đấu đó là một trong những ký ức đáng quên với Tam sư khi họ để thua Argentina 1-2 ở World Cup 1986 trong trận đấu nổi tiếng với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của cố danh thủ Diego Maradona.

Rõ ràng, việc phải thi đấu ở Azteca trước hàng vạn khán giả Mexico sẽ mang đến áp lực rất lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Tuy nhiên, đây sẽ là thời điểm quan trọng để những cái tên như Harry Kane, Bellingham... chứng tỏ giá trị của mình để đưa tuyển Anh vượt qua sức ép và tiến vào tứ kết World Cup 2026.

Trận đấu giữa chủ nhà Mexico và Anh sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTVgo./.

Lịch thi đấu chi tiết các trận vòng 1/8 World Cup 2026 Vòng 1/8 World Cup 2026 hứa hẹn rất hấp dẫn với nhiều trận cầu căng thẳng như “đại chiến” Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Brazil-Na Uy, Mexico-Anh hay Argentina-Ai Cập...