Đội tuyển Quốc gia Mỹ sẵn sàng viết tiếp giấc mơ World Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đội tuyển quốc gia Mỹ (USMNT) sẽ bước vào trận đấu được xem là lớn nhất kể từ đầu World Cup 2026 khi chạm trán Bỉ ở vòng 16 đội vào tối 6/7 giờ địa phương (tức ngày 7/7 theo giờ Hà Nội) trên sân Lumen Field ở Seattle.

Cuộc đối đầu không chỉ là màn tái ngộ sau thất bại trước "Quỷ đỏ" tại World Cup 2014 mà còn là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino lần đầu tiên giành vé vào tứ kết kể từ năm 2002.

Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Mỹ đón nhận cú hích rất lớn khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) quyết định tạm hoãn thi hành án treo giò một trận đối với tiền đạo Folarin Balogun.

Balogun vẫn bị xử phạt sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong trận thắng Bosnia-Herzegovina 2-0 ở vòng 32 đội, nhưng án phạt được treo trong thời gian thử thách một năm theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. Nếu tái phạm lỗi có tính chất tương tự trong thời gian này, án treo giò sẽ được kích hoạt cùng với các hình thức xử lý bổ sung.

Vui mừng trước việc Balogun được thi đấu trong trận gặp đội Bỉ, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/7 đã lên mạng xã hội Truth Social cảm ơn FIFA vì điều mà ông cho là “đúng đắn” và “đảo ngược một sự bất công lớn.”

Quyết định bất ngờ này giúp chân sút số một của tuyển Mỹ đủ điều kiện ra sân trước Bỉ, chỉ một ngày sau khi giới chuyên môn gần như chắc chắn HLV Pochettino sẽ phải tìm phương án thay thế.

Tuy nhiên, giới chuyên môn đều nhận định không phương án nào có thể thay thế trọn vẹn vai trò của tiền đạo đang đạt phong độ cao này.

Balogun đang là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công của đội tuyển Mỹ tại World Cup năm nay. Tiền đạo 25 tuổi đã ghi 3 bàn thắng sau 3 trận, trong đó có cú đúp ở trận mở màn gặp Paraguay và bàn mở tỷ số trước Bosnia-Herzegovina.

Không chỉ nổi bật ở khả năng ghi bàn, Balogun còn mang đến tốc độ, khả năng di chuyển thông minh và sức ép liên tục lên hàng phòng ngự đối phương.

Chính những pha chạy chỗ của cựu cầu thủ Arsenal đã tạo khoảng trống để Christian Pulisic, Weston McKennie hay Malik Tillman khai thác.

Thông tin Balogun được thi đấu đã tạo bầu không khí phấn khởi trong nội bộ đội tuyển Mỹ. Tiền vệ Christian Pulisic cho biết toàn đội ban đầu chỉ biết thông tin qua mạng xã hội trước khi nhận được xác nhận chính thức trên đường tới buổi tập. Trung vệ Chris Richards tiết lộ phản ứng đầu tiên của Balogun chỉ gói gọn trong một từ: "Tuyệt vời."

Bên kia chiến tuyến, Bỉ vẫn được đánh giá là đối thủ rất đáng gờm dù thế hệ vàng của họ đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Những cái tên như Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku vẫn là thủ lĩnh trên hàng công, mặc dù không còn duy trì phong độ đỉnh cao như nhiều năm trước.

Đội bóng châu Âu tiến vào vòng 16 đội sau chiến thắng 3-2 trước Senegal sau hiệp phụ. Trước đó, họ cũng gặp nhiều khó khăn khi hòa Iran và Ai Cập ở vòng bảng. Dù vậy, Bỉ vẫn sở hữu chuỗi 16 trận bất bại kéo dài từ tháng 3/2025 và từng đánh bại chính tuyển Mỹ với tỷ số 5-2 trong trận giao hữu hồi tháng 3 năm nay.

Lịch sử cũng chưa đứng về phía đội chủ nhà khi Mỹ từng dừng bước trước Bỉ tại World Cup 2014 sau thất bại 1-2 trong hiệp phụ ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, dưới thời huấn luyện viên Pochettino, tuyển Mỹ đang cho thấy diện mạo khác biệt với lối chơi kỷ luật, giàu năng lượng và khả năng chuyển trạng thái rất nhanh.

Chiến thắng 2-0 trước Bosnia-Herzegovina dù phải thi đấu thiếu người hơn 30 phút được xem là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của USMNT. Đội trưởng Tim Ream khẳng định toàn đội đã chiến đấu vì Balogun và sẽ tiếp tục làm điều đó trước Bỉ.

Tiền vệ Tyler Adams cũng nhấn mạnh đội tuyển Mỹ đã trưởng thành đáng kể kể từ trận thua Bỉ hồi đầu năm, đặc biệt ở khâu tổ chức phòng ngự và khả năng thích ứng chiến thuật. Theo anh, những trận giao hữu chất lượng trước World Cup đã giúp đội bóng hoàn thiện hơn và sẵn sàng cho những thử thách lớn.

Trận đấu trên sân Lumen Field hứa hẹn sẽ diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt khi hàng chục nghìn cổ động viên Mỹ tiếp tục biến Seattle thành "chảo lửa". Với lợi thế sân nhà, tinh thần lên cao cùng sự trở lại của Balogun, đội tuyển Mỹ có thêm cơ sở để nuôi hy vọng vượt qua "Quỷ đỏ" và góp mặt ở tứ kết World Cup sau 24 năm chờ đợi./.

Mỹ trở thành đội tuyển thứ 2 vào vòng knock-out World Cup 2026 Đội tuyển Mỹ tiếp tục thi đấu ấn tượng khi có chiến thắng 2-0 trước Australia để sớm trở thành đội bóng thứ 2 sau Mexico thẳng tiến vòng knock-out World Cup 2026.

​