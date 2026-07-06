Tổng thống Trump gọi điện yêu cầu Chủ tịch FIFA xem xét thẻ đỏ của sao tuyển Mỹ

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đích thân gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, dẫn đến quyết định hiếm thấy của cơ quan này: đình chỉ án treo giò đối với tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun ngay trước thềm vòng 1/8 World Cup gặp tuyển Bỉ.

Tờ New York Times trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết ông Trump đã gọi điện cho ông Infantino vào hôm 1/7 để yêu cầu xem xét lại chiếc thẻ đỏ của Balogun.

Tiền đạo này đã bị truất quyền thi đấu do giẫm lên chân hậu vệ Tarik Muharemovic của Bosnia trong chiến thắng 2-0 của tuyển Mỹ tại vòng 1/16.

Theo quy định của FIFA, một thẻ đỏ trực tiếp sẽ tự động kích hoạt án treo giò một trận và đội bóng chủ quản không có quyền kháng cáo.

Tuy nhiên, sau cuộc gọi của Tổng thống Mỹ, FIFA ngày 5/7 đã đưa ra quyết định đầy bất ngờ là đình chỉ thi hành án phạt này trong thời gian thử thách một năm.

Ngay lập tức, ông Trump đã lên mạng xã hội Truth Social gửi lời cảm ơn FIFA vì đã "làm điều đúng đắn và đảo ngược một sự bất công lớn."

Quyết định này của FIFA đã châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ từ phía tuyển Bỉ - đối thủ trực tiếp của Mỹ trong trận đấu tới tại Seattle.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ cho biết họ "cực kỳ kinh ngạc" trước một động thái "mâu thuẫn trực tiếp" với các quy định của kỳ World Cup.

Phía Bỉ tuyên bố đang xem xét mọi phương án nhằm "bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đội tham gia và bảo vệ nguyên tắc fair-play."

Việc Balogun được phép thi đấu là một cú hích lớn cho tuyển Mỹ, bởi anh đã ghi tới 3 bàn tại giải đấu lần này. Đáng chú ý, trước khi có sự can thiệp từ Tổng thống Trump và lời kêu gọi từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, bản thân Balogun và huấn luyện viên Mauricio Pochettino đều đã ngầm chấp nhận án phạt.

Để hợp thức hóa quyết định, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã viện dẫn Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật, cho phép đình chỉ án phạt kèm thời gian thử thách. Cơ quan này cũng từng áp dụng một tiền lệ tương tự khi giảm án treo giò cho siêu sao Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha trước thềm World Cup 2026.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) đã ra tuyên bố hoan nghênh quyết định của Ủy ban Kỷ luật và khẳng định toàn đội đang dồn sự tập trung tối đa cho trận đại chiến với tuyển Bỉ./.

Vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 World Cup 2026 chính thức xác định 8 cặp đấu tranh vé vào tứ kết là Canada-Morocco, Paraguay-Pháp, Brazil-Na Uy, Mexico-Anh, Mỹ-Bỉ, Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Argentina-Ai Cập và Thụy Sĩ-Colombia.