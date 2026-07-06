Trực tiếp World Cup 2026 Mexico-Anh 0-0: Pickford xuất sắc cứu thua

Raul Jimenez tạo ra pha bóng nguy hiểm đầu tiên ở trận Mexico-Anh tại vòng 1/8 World Cup 2026 với cú đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ thành Jordan Pickford đã xuất sắc cản phá.
36': Jude Bellingham đánh đầu cận thành sau đường kiến tạo của Saka, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Anh.
32': Trận đấu trên sân Azteca vẫn đang diễn ra với thế trận cân bằng.
26': Gordon vượt qua hậu vệ Mexico rồi tung ra cú sút trong vòng cấm nhưng chưa thể tạo ra khó khăn cho thủ thành Raul Rangel.
20': Đội tuyển Anh đang nỗ lực tạo sức ép nhưng họ chưa thể vượt qua được hàng thủ của Mexico.
15': Raul Jimenez đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ thành Jordan Pickford đã xuất sắc cứu thua cho đội tuyển Anh.
10': Đội tuyển Anh đang chủ động chơi dâng cao, chủ động kiểm soát bóng bên phần sân của Mexico để tạo sức ép cho đối thủ.
5': Trận đấu đang diễn ra với thế trận cân bằng trong những phút đầu và chưa có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra.
1': Declan Rice nhận thẻ vàng sau tình huống cao chân nguy hiểm.
1': Trận đấu bắt đầu! Anh là đội giao bóng trước.
Theo thông báo từ FIFA, trận đấu giữa Mexico và Anh tại Azteca sẽ lùi một giờ đồng hồ vì thời tiết, dự kiến bắt đầu vào 8g sáng 6/7 (theo giờ Việt Nam).
Theo lịch thi đấu ban đầu, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 7g sáng 6/7.
Trận Mexico-Anh sẽ diễn ra tại sân Azteca - sân vận động nằm trên độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển.
Tại “chảo lửa” Azteca, Mexico mới chỉ để thua hai trận chính thức trong tổng số 89 lần ra sân tại đây. "El Tri" đang có chuỗi 22 trận quốc tế chính thức liên tiếp trên sân Azteca mà không biết đến mùi thất bại.
Tam sư từng trải cảm giác tại Azteca khi thi đấu tại đây 6 lần và mới chỉ giành được 2 chiến thắng. Lần gần nhất họ đá tại Azteca gắn ký ức đáng quên với thất bại 1-2 trước Argentina ở World Cup 1986 trong trận đấu nổi tiếng với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của cố danh thủ Diego Maradona.
Mexico và Anh từng gặp nhau 9 lần. Lịch sử đang đứng về phía Tam sư với 6 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.
Anh có 4 trận toàn thắng liên tiếp trước Mexico tính từ năm 1986 đến nay. Tuy nhiên, đó đều là những trận giao hữu.
Hai đội gặp nhau 1 lần ở World Cup vào năm 1966. Anh thắng 2-0 khi hai đội nằm chung bảng đấu. Đó cũng là kỳ World Cup mà Anh lên ngôi vô địch.
Mexico (4-3-3): Raúl Rangel - Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo - Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo - Roberto Alvarado, Raul Jimenez, Julian Quinones.
Anh (4-2-3-1): Jordan Pickford - Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly - Elliot Anderson, Declan Rice - Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon - Harry Kane.