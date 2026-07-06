Nhận định Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha: Tạm biệt Ronaldo?

Trong khi Tây Ban Nha càng đá càng hay, thể hiện sự nhuần nhuyễn tăng dần theo từng trận, thì Bồ Đào Nha lại đang trải qua một hành trình kém thuyết phục ở kỳ giải mà họ đặt mục tiêu lên ngôi vô địch.

Trận cầu tâm điểm của vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ là màn đại chiến giữa hai đại diện của bán đảo Iberia, nơi đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Tây Ban Nha bước vào cuộc đấu “một mất một còn” và chỉ những người chiến thắng mới có thể viết tiếp giấc mơ chinh phục đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Chiến thắng “mướt mồ hôi” trước đối thủ Croatia giúp đội tuyển Bồ Đào Nha phá bỏ lời nguyền đã tồn tại suốt 60 năm, khi đây là lần đầu tiên “Đội bóng áo bã trầu” ngược dòng thành công ở một trận World Cup sau khi đã bị dẫn trước.

Dù vậy, trước mắt CR7 và các đồng đội còn là một “cái dớp” khó nhằn hơn, khi Bồ Đào Nha đã không thể vượt qua ngưỡng cửa vòng tứ kết các kỳ World Cup, kể từ kỳ giải năm 2006 với lứa thế hệ vàng của những Luís Figo hay Rui Costa…

Và năm nay, rất có thể hành trình của Ronaldo và các đồng đội ở World Cup cũng sẽ phải dừng lại ngay trước ngưỡng cửa vòng tứ kết, khi đối thủ của họ là Tây Ban Nha, “người hàng xóm” đang trình làng một thế hệ vàng mới đầy tài năng kể từ sau kỳ giải đỉnh cao năm 2010.

Ở lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cách đây một năm, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng trước Tây Ban Nha sau loạt luân lưu, để lên ngôi vô địch ở đấu trường Nations League.

Dù vậy, có nhiều cơ sở để tin rằng ở màn tái đấu vào ngày mai, kết quả sẽ đảo chiều, khi mà cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều đã có những thay đổi, nhưng là theo những chiều hướng khác nhau.

Trong khi Tây Ban Nha càng đá càng hay, thể hiện sự nhuần nhuyễn trong lối chơi tăng dần theo từng trận đấu, thì Bồ Đào Nha đang trải qua một hành trình kém thuyết phục ở kỳ giải mà họ đặt mục tiêu lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Hàng tiền vệ được đánh giá là mạnh nhất thế giới trên lý thuyết của đội tuyển Bồ Đào Nha, hóa thành “hổ giấy” ở những thời điểm quan trọng.

Sự tương phản về phong độ thi đấu của các cầu thủ trong đội hình hai đội tuyển, nhiều khả năng sẽ là yếu tố quyết định thành bại ở trận đại chiến vào ngày mai.

Trước khả năng kiểm soát bóng thượng thừa của hàng tiền vệ với những Rodri, Pedri hay Fabian Ruiz ở giữa sân, “Bò tót” Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ áp đặt thế trận và bóp nghẹt không gian chơi bóng của các cầu thủ bên phía Bồ Đào Nha.

Với chất lượng đội hình đồng đều, sẽ không dễ để Tây Ban Nha bắt nạt được “người hàng xóm” như ở trận đấu với đội tuyển Áo trước đó.

Dù vậy, khác biệt ở phong độ ổn định, đặc biệt ở hàng phòng ngự, là yếu tố giúp nhà đương kim vô địch châu Âu được đánh giá cao hơn ở màn quyết đấu tranh vé vào vòng Tứ kết.

Dự đoán: Đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bồ Đào Nha./.

Toàn cảnh World Cup: Ronaldo và Bồ Đào Nha trải qua "chuyến tàu lượn cảm xúc" Vòng 1/16 của FIFA World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những cảm xúc nghẹt thở khi Bồ Đào Nha vượt qua Croatia với tỷ số 2-1 để giành vé đi tiếp.