Nhận định Mỹ vs Bỉ: Tranh cãi lớn trước giờ G, FIFA tạo lợi thế cho xứ sở cờ hoa?

Một thông tin không khác gì liều doping tinh thần dành cho thầy trò Mauricio Pochettino, đó là việc tiền đạo chủ lực Folarin Balogun bất ngờ được FIFA xóa án phạt treo giò ở trận cầu sắp tới.

Nhìn vào đội tuyển Mỹ, với tư cách là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà của World Cup 2026, họ đang mang trên mình niềm kỳ vọng vô cùng to lớn từ hàng triệu người hâm mộ quê nhà. Sau khi vượt qua vòng loại trực tiếp đầu tiên một cách đầy thuyết phục, "Team USA" đang tràn đầy sự tự tin để hướng tới việc viết tiếp câu chuyện lịch sử trên sân nhà.

Đội tuyển Mỹ hiện tại sở hữu một thế hệ cầu thủ vô cùng trẻ trung, giàu năng lượng và đang thi đấu ở những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Lối chơi của đội chủ nhà dựa trên nền tảng thể lực dồi dào, khả năng áp sát vô cùng mạnh mẽ ngay bên phần sân đối phương và những tình huống phản công đạt tốc độ chóng mặt ở hai hành lang cánh.

Sức mạnh tinh thần từ các khán đài rực lửa tại quê nhà chính là vũ khí vô hình nhưng cực kỳ nguy hiểm, giúp các cầu thủ Mỹ có thể chơi với hơn một trăm phần trăm phong độ. Một thông tin không khác gì liều doping tinh thần dành cho thầy trò Pochettino, đó là việc tiền đạo chủ lực Balogun bất ngờ được FIFA xóa án phạt treo giò sau tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận thắng Bosnia & Herzegovina./.