Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 7/7: 'Đại chiến' Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha

Sáng 7/7, vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ tiếp tục guồng quay với hai trận cầu hấp dẫn, trong đó tâm điểm chính là "đại chiến" Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha.

Trận đấu giữa hai đội bóng thuộc Bán đảo Iberia sẽ diễn ra vào lúc 2g sáng 7/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Dallas.

Đây là lần thứ 42 trong lịch sử hai đội có dịp chạm trán nhau. Ở 41 lần trước đó, Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế với 17 chiến thắng, trong khi Bồ Đào Nha mới chỉ thắng 6 trận, còn lại là 18 kết quả hòa.

Đáng chú ý, ở 7 lần đối đầu gần nhất trong 90 phút, Bồ Đào Nha chưa thắng Tây Ban Nha. 6 trong 7 lần gặp nhau gần nhất cũng bất phân thắng bại sau thời gian thi đấu chính thức.

Tại sân chơi World Cup, Bồ Đào Nha cũng chưa từng đánh bại Tây Ban Nha (thua ở năm 2010 và hòa ở World Cup 2018).

Bước vào trận đấu này, Bồ Đào Nha cũng đang không có phong độ ấn tượng khi chỉ giành vị trí nhì bảng. Họ cũng phải rất chật vật mới vượt qua Croatia ở vòng 1/16.

Trái ngược Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha lại thi đấu thuyết phục, giành ngôi nhất bảng và dễ dàng vượt qua Áo với 3-0 để giành quyền vào vòng 1/8.

Rõ ràng, thách thức dành cho Cristiano Ronaldo trong cuộc chạm trán Tây Ban Nha là không hề dễ dàng chút nào.

Thắng Mexico kịch tính, đội tuyển Anh thẳng tiến tứ kết World Cup 2026 Jude Bellingham và Harry Kane tiếp tục tỏa sáng để giúp Anh ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026 với chiến thắng kịch tính 3-2 trước chủ nhà Mexico tại thánh địa Azteca.

Còn vào lúc 7g sáng 7/7, đội tuyển Mỹ tiếp tục hành trình bằng trận đấu với đội tuyển Bỉ trên sân nhà Lumen Field (Seattle).

Tại giải đấu năm nay, tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino cho thấy sự tiến bộ nhờ lối chơi pressing cường độ cao và giàu thể lực.



Trong khi đó, sau những hoài nghi ở vòng bảng, tuyển Bỉ đã cho thấy bản lĩnh của mình bằng chiến thắng ngược dòng khó tin 3-2 trước Senegal ở vòng 1/16.

Bỉ cũng đang có sự ủng hộ từ lịch sử trước cuộc đối đầu khi giành đến 6 trong 7 lần gần nhất gặp tuyển Mỹ.

Lịch thi đấu và trực tiếp ngày 7/7 02g00 Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo) 07g00 Mỹ-Bỉ (VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo)