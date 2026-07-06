World Cup 2026: Kỳ tích chưa từng có trong gần 1 thế kỷ

World Cup 2026 không chỉ chứng kiến những cuộc đua hấp dẫn trên sân cỏ mà còn mở ra một cột mốc chưa từng xuất hiện trong gần một thế kỷ lịch sử giải đấu. Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland cùng ghi (ít nhất) 7 bàn thắng, tạo nên bộ ba "sát thủ" đầu tiên làm được điều này trong một kỳ World Cup kể từ năm 1930.



Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang diễn ra gay cấn hơn bao giờ hết. Hiện tại, Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công.

Messi là người độc chiếm vị trí số 1 trong phần lớn thời gian của giải đấu, trước khi Mbappe cân bằng thành tích sau bàn thắng vào lưới Paraguay ở vòng 16 đội.

Chỉ ít giờ sau đó, Haaland lập cú đúp vào lưới Brazil, giúp tiền đạo Na Uy gia nhập nhóm dẫn đầu. Đáng chú ý, Messi thi đấu ít hơn hai đối thủ một trận, đồng nghĩa với việc siêu sao người Argentina vẫn còn cơ hội bứt lên nếu tiếp tục ghi bàn ở vòng đấu tiếp theo.



Điều đặc biệt không nằm ở việc ba ngôi sao cùng chia sẻ ngôi đầu danh sách ghi bàn, mà ở giá trị lịch sử mà họ tạo ra. Kể từ kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930, chưa bao giờ giải đấu chứng kiến ba cầu thủ cùng ghi được ít nhất 7 bàn thắng trong cùng một vòng chung kết.

Trong suốt 96 năm hình thành và phát triển của World Cup, nhiều kỳ giải từng ghi nhận những chân sút bùng nổ, nhưng chỉ có tối đa hai cầu thủ cán mốc 7 bàn trở lên.

World Cup 2026 đã phá vỡ quy luật ấy khi Messi, Mbappe và Haaland cùng đạt cột mốc 7 bàn, thiết lập một kỷ lục hoàn toàn mới trong lịch sử Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).



Đây không phải lần đầu Messi và Mbappe thống trị cuộc đua Vua phá lưới tại World Cup. Ở Qatar năm 2022, Mbappe giành danh hiệu Chiếc giày vàng với 8 bàn thắng, trong khi Messi xếp ngay phía sau với 7 pha lập công.

Hai siêu sao này cũng trở thành những cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử ghi ít nhất 7 bàn ở nhiều kỳ World Cup khác nhau, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, Haaland đang có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp và lập tức ghi dấu ấn mạnh mẽ. Tiền đạo của Na Uy ghi tới 7 bàn, góp công lớn đưa đội tuyển Bắc Âu lần đầu tiên sau gần 30 năm tiến sâu tại World Cup.

Xếp ngay phía sau bộ ba này là đội trưởng tuyển Anh Harry Kane với 6 bàn thắng.

Chân sút của "Tam sư" vẫn còn nguyên cơ hội tham gia cuộc đua Chiếc giày vàng nếu tiếp tục nổ súng ở vòng tứ kết.



Kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup hiện vẫn thuộc về huyền thoại người Pháp Just Fontaine với 13 bàn tại World Cup 1958. Đứng thứ hai là danh thủ Hungary Sandor Kocsis với 11 bàn ở World Cup 1954.

Tuy nhiên, cả Fontaine lẫn Kocsis đều không thể giành chức vô địch ở những giải đấu mà họ lập kỷ lục ghi bàn. Trong bối cảnh World Cup 2026 vẫn còn nhiều trận chưa diễn ra, cả ba ngôi sao hàng đầu thế giới đều còn cơ hội vượt qua hoặc ít nhất tiến sát cột mốc tưởng chừng bất khả xâm phạm của Fontaine.



Ở phương diện cá nhân, cuộc đua giữa Messi và Mbappe còn hấp dẫn hơn khi xét trên tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup. Messi hiện sở hữu 20 bàn thắng sau 30 trận, nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Mbappe bám sát ngay phía sau với 19 bàn và anh chỉ cần 19 lần ra sân để đạt thành tích này. Điều đó đồng nghĩa hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Pháp vượt trội so với đàn anh Argentina, trung bình 1 bàn mỗi trận.

Chỉ cần thêm 2 pha lập công nữa (trong trường hợp Messi dừng lại), Mbappe sẽ chính thức vượt qua Messi ngay tại World Cup 2026 để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.



Mặc dù vậy, với việc Messi vẫn còn cơ hội ra sân ở vòng knock-out, cuộc cạnh tranh giữa hai thế hệ ngôi sao vẫn chưa ngã ngũ.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Haaland đã biến cuộc đua trở thành màn so tài "tam mã" hấp dẫn bậc nhất lịch sử World Cup, hứa hẹn còn nhiều diễn biến kịch tính trong những trận đấu còn lại của giải./.

Erling Haaland lập cú đúp, Na Uy loại Brazil khỏi World Cup 2026 Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Na Uy thêm một lần nữa "gieo sầu" cho Brazil bằng chiến thắng 2-1, để thẳng tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.

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