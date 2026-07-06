World Cup 2026: Đội trưởng Tây Ban Nha gửi lời cảnh báo đối thủ

Trước thềm cuộc đại chiến với đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, Rodri - tiền vệ trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha - đã gửi đi lời cảnh báo rằng “La Roja” vẫn chưa chơi hết khả năng của mình.



Phát biểu tại buổi họp báo ngày 5/7 ở Dallas (Mỹ), đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha cho rằng hành trình của nhà vô địch châu Âu tại World Cup năm nay là một quá trình đi lên theo từng nấc và màn trình diễn thuyết phục trước Áo ở vòng 1/16 mới chỉ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy đội bóng của HLV Luis de la Fuente đang dần bước vào giai đoạn bùng nổ nhất.

Rodri cho biết: “Ở những trận đầu tiên, bạn phải thích nghi với môi trường khác, mặt sân khác, những kiểu đối thủ khác nhau. Không bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng chúng tôi đang tiến bộ dần lên, và luôn hiểu rằng những trận đấu lớn thực sự mới bắt đầu từ lúc này.”



Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng hành trình khởi đầu của họ không hoàn toàn suôn sẻ.

Trận hòa 0-0 trước "tân binh" Cape Verde ở ngày ra quân từng khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí đặt dấu hỏi về khả năng cạnh tranh của đội bóng “Xứ Bò tót.”

Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn hay đánh mất phương hướng, đoàn quân của HLV De la Fuente đã đáp lại bằng cách thức của một đội bóng lớn - lặng lẽ điều chỉnh, rồi tăng tốc đúng lúc.



Sau cú sảy chân trước Cape Verde, Tây Ban Nha lần lượt đánh bại Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0 để đứng đầu bảng. Đến vòng 1/16, họ tạo ra màn trình diễn giàu sức nặng nhất từ đầu giải khi thắng Áo 3-0, một trận đấu cho thấy rõ bản sắc của đội bóng này: kiểm soát bóng chặt chẽ, luân chuyển nhịp nhàng, pressing quyết liệt và biết tung đòn kết liễu đúng thời điểm.

Chính trận thắng ấy đã khiến giới quan sát một lần nữa nhắc lại rằng Tây Ban Nha có thể là tập thể đang vào phom đúng lúc nhất trong nhóm ứng viên vô địch. Nhưng với Rodri, màn thể hiện trước Áo vẫn chưa phải phiên bản hoàn thiện nhất.



Tiền vệ đang khoác áo CLB Manchester City (Anh) nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn còn một khoảng lớn để cải thiện. Trận hòa với Cape Verde là một bất ngờ, nhưng điều quan trọng là chúng tôi không mất bình tĩnh, không đánh mất chính mình. Chúng tôi giữ được sự điềm tĩnh và tiếp tục phát triển.”

Thông điệp ấy có thể được xem như lời cảnh báo trực tiếp gửi tới Bồ Đào Nha – đối thủ mà Tây Ban Nha sẽ chạm trán vào lúc 2h00 ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam) tại Dallas (Mỹ).

Trên lý thuyết, đây là một trong những cặp đấu cân tài nhất vòng 1/8, khi hai đội tuyển cùng đến từ bán đảo Iberia, cùng sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp, cùng có những tiền vệ chất lượng bậc nhất giải đấu và đều mang trong mình khát vọng tiến sâu.



Phía Bồ Đào Nha là một tập thể có nhiều ngôi sao ở mọi tuyến. Nhưng nếu xét trên phong độ tập thể và mức độ ổn định, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.

Họ là nhà vô địch EURO 2024, sở hữu hệ thống vận hành nhuần nhuyễn và quan trọng hơn cả là đang cho thấy cảm giác ngày càng “nóng máy” theo từng trận.



Theo Rodri, sự khác biệt sẽ nằm ở khả năng xử lý từng chi tiết nhỏ trên sân. Anh nhấn mạnh: “Đội nào sắc bén hơn, quyết liệt hơn, chơi nhiều hơn trên phần sân đối phương – đội đó sẽ chiến thắng.”

Sau đỉnh cao vô địch thế giới năm 2010, Tây Ban Nha từng rơi vào cú sốc lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2014. Tại hai kỳ World Cup gần nhất, họ đều dừng bước từ vòng 1/8, một kết cục không tương xứng với tiềm năng và truyền thống của nền bóng đá này.

Chính vì thế, World Cup 2026 không chỉ là hành trình chinh phục danh hiệu, mà còn là cơ hội để “La Roja” chứng minh rằng họ đã thực sự trở lại vị thế của một “ông lớn” biết cách đi đường dài ở các giải đấu lớn./.

Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 7/7: 'Đại chiến' Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha Trận cầu tâm điểm vòng 1/8 World Cup 2026 chính là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha diễn ra trên sân vận động Dallas vào 2g sáng 7/7 (theo giờ Việt Nam).

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