Thắng Mexico kịch tính, đội tuyển Anh thẳng tiến tứ kết World Cup 2026

Đội tuyển Anh đã ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước chủ nhà Mexico tại thánh địa Azteca.

Jude Bellingham và Harry Kane tiếp tục tỏa sáng để mang niềm vui trọn vẹn cho Tam sư trong trận cầu mà họ phải thi đấu thiếu người từ phút 54.

Trên sân Azteca, tuyển Anh không có thế trận vượt trội so với Mexico, nhưng lại tạo nên khác biệt với sự tỏa sáng của Jude Bellingham.

Bellingham chính là người mang về lợi thế lớn cho Tam sự với hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 36 và 38 để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, Mexico ngay lập tức đáp trả bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Julian Quinones ở phút 42.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao khi trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với Jarell Quansah sau khi tham khảo VAR tình huống cầu thủ này phạm lỗi.

Tuy nhiên, khi phải chơi trong thế thiếu người, đội tuyển Anh bất ngờ được hưởng penalty và Harry Kane đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đưa Anh vượt lên dẫn 3-1 ở phút 60.

9 phút sau, Mexico cũng được hưởng penalty sau tình huống Kane phạm lỗi trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11m, Raul Jimenez thực hiện thành công penalty để giúp Mexico rút ngắn tỷ số 2-3.

Kết quả này khiến cho trận đấu càng trở nên căng thẳng hơn khi Mexico gia tăng tấn công, tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Anh.

Tuy nhiên, Mexico đã không thể có bàn gỡ trong quãng thời gian chính thức còn lại cũng như 11 phút bù giờ của hiệp 2.

Giành chiến thắng 3-2 chung cuộc, đội tuyển Anh thẳng tiến vào tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán Na Uy để tranh vé bán kết World Cup 2026.

Đội hình ra sân Mexico (4-3-3): Raúl Rangel - Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo - Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo - Roberto Alvarado, Raul Jimenez, Julian Quinones. Anh (4-2-3-1): Jordan Pickford - Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly - Elliot Anderson, Declan Rice - Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon - Harry Kane. Lịch sử đối đầu Mexico-Anh Mexico và Anh từng gặp nhau 9 lần. Lịch sử đang đứng về phía Tam sư với 6 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Anh có 4 trận toàn thắng liên tiếp trước Mexico tính từ năm 1986 đến nay. Tuy nhiên, đó đều là những trận giao hữu. Hai đội gặp nhau 1 lần ở World Cup vào năm 1966. Anh thắng 2-0 khi hai đội nằm chung bảng đấu. Đó cũng là kỳ World Cup mà Anh lên ngôi vô địch. Sân vận động Azteca ở Mexico City Trận Mexico-Anh sẽ diễn ra tại sân Azteca - sân vận động nằm trên độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển. Tại “chảo lửa” Azteca, Mexico mới chỉ để thua hai trận chính thức trong tổng số 89 lần ra sân tại đây. "El Tri" đang có chuỗi 22 trận quốc tế chính thức liên tiếp trên sân Azteca mà không biết đến mùi thất bại. Tam sư từng trải cảm giác tại Azteca khi thi đấu tại đây 6 lần và mới chỉ giành được 2 chiến thắng. Lần gần nhất họ đá tại Azteca gắn ký ức đáng quên với thất bại 1-2 trước Argentina ở World Cup 1986 trong trận đấu nổi tiếng với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của cố danh thủ Diego Maradona. Sân vận động Azteca. (Ảnh: Anh Ngọc/TTXVN) Hoãn 1 tiếng vì thời tiết Theo thông báo từ FIFA, trận đấu giữa Mexico và Anh tại Azteca sẽ lùi một giờ đồng hồ vì thời tiết, dự kiến bắt đầu vào 8g sáng 6/7 (theo giờ Việt Nam). Theo lịch thi đấu ban đầu, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 7g sáng 6/7. Mexico-Anh 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Anh là đội giao bóng trước. Mexico-Anh 0-0 1': Declan Rice nhận thẻ vàng sau tình huống cao chân nguy hiểm. 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Mexico-Anh 2-3 Hết giờ! Anh giành chiến thắng 3-2 trước Mexico, để giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.