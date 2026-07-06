Khởi tranh Vòng Chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026

Ngày 6/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Công ty Truyền hình FPT Play (FPT Play) tổ chức lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 – Cúp FPT Play 2026.

Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 12/7 đến hết ngày 25/7.

Sau vòng loại đầy kịch tính của Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 kết thúc vào ngày 5/7, 12 đội bóng xuất sắc đã chính thức giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên), cạnh tranh chức vô địch – Cúp FPT Play – với tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng.

Danh sách các đội tham gia Vòng chung kết gồm U21 Thể Công – Viettel, U21 Hà Nội, U21 PVF, U21 Công an Hà Nội, U21 Sông Lam Nghệ An, U21 LPBank HAGL, U21 SHB Đà Nẵng, U21 Thành phố Hồ Chí Minh, U21 Đồng Nai, U21 Tây Ninh, U21 An Giang và đội chủ nhà U21 PVF CAND.

Theo kết quả bốc thăm, 12 đội được chia thành 3 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Ba đội xếp Nhất, ba đội xếp Nhì và hai đội xếp thứ Ba có thành tích tốt hơn trong 3 bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, bán kết và chung kết (25/7).

Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia là sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng đội tuyển U23 và cả đội tuyển quốc gia trong tương lai, góp phần phát hiện, đào tạo và cung cấp lực lượng kế cận cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF đánh giá cao sự đồng hành của FPT Play trong vai trò Nhà tài trợ chính và đơn vị bảo trợ truyền thông, sản xuất, phát sóng giải đấu.

"Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, lan tỏa hình ảnh giải đấu và tạo thêm động lực để các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển, đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai," ông Nguyễn Quốc Hội nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: VFF)

Với sự đồng hành này, giải đấu sẽ được FPT Play đảm bảo nguồn tài chính và phát sóng trực tiếp trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội…

Sự kiện kỳ vọng tạo ra đà bứt phá bùng nổ cho một trong những sân chơi quan trọng thuộc hệ thống thi đấu trẻ, góp phần then chốt trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam.

Đại diện đơn vị tài trợ chính, bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, FPT Telecom khẳng định: "Với tiềm năng rất lớn của các câu lạc bộ trẻ hiện tại, FPT Play mong muốn truyền tải trọn vẹn quá trình trưởng thành, phát triển của các 'hạt giống đỏ' đồng thời là điểm tựa vững chắc cho giấc mơ vươn ra biển lớn của bóng đá Việt."

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hình ảnh cho giải đấu, FPT Play sẽ áp dụng tiêu chuẩn sản xuất chất lượng hình ảnh FullHD với tối đa 6 camera cho toàn bộ 25 trận trong khuôn khổ giải.

Đơn vị cũng dự kiến triển khai sản xuất các chương trình đồng hành nhằm mang đến toàn cảnh hành trình vươn đến ngôi vương của các đội bóng trẻ.

Toàn bộ diễn biến của Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 được phát sóng độc quyền, có bình luận chuyên nghiệp trên các nền tảng của FPT Play, bao gồm: website fptplay.vn, ứng dụng FPT Play trên Smart TV, điện thoại thông minh, FPT Play Box, cùng các kênh mạng xã hội chính thức của FPT Play và giải đấu.

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