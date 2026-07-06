Sáng 6/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến về việc ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và việc thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã thống nhất với Tờ trình và thông qua Quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội.

Việc thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội là cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tạo cơ chế tập hợp, phát huy đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, bố trí tham gia nghiên cứu chuyên đề; tăng cường năng lực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tư vấn chuyên sâu đối với các vấn đề lớn, mới, khó, đa lĩnh vực, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Thường trực Đảng ủy Quốc hội và đồng chí Bí thư Đảng ủy Quốc hội.

Bộ phận có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội và những nhiệm vụ liên quan đến đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội theo phân công; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Thường trực Đảng ủy Quốc hội và Bí thư Đảng ủy Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về nhiệm vụ, Bộ phận tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tổ chức và hoạt động dân nguyện, tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân; chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hội nhập quốc tế, đối ngoại nghị viện; tham gia ý kiến, phản biện, góp ý đối với các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo lớn thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội khi được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ phận gồm Trưởng Bộ phận, các Phó Trưởng Bộ phận và các thành viên hoạt động chuyên trách, không chuyên trách. Trưởng Bộ phận là đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phó Trưởng Bộ phận do Trưởng Bộ phận lựa chọn, phân công trong số các thành viên; thành viên Bộ phận là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, bố trí tham gia theo Kết luận số 41-KL/TW.

Thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội

Tại Hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với Tờ trình và thông qua Nghị quyết thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Theo Tờ trình, việc thành lập này phù hợp với yêu cầu thực hiện đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm hạ tầng số, nền tảng số, an toàn thông tin, cung cấp thông tin nguồn về hoạt động của Quốc hội trên môi trường số; đồng thời tạo đầu mối chuyên trách có đủ thẩm quyền, năng lực, điều kiện tổ chức để tham mưu, quản lý, triển khai thống nhất nhiệm vụ chuyển đổi số trong hệ thống các cơ quan của Quốc hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hữu Đông phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cục Chuyển đổi số là Cục loại II trực thuộc Văn phòng Quốc hội, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định; thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thống nhất quản lý, tổ chức triển khai công tác chuyển đổi số, khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số; quản lý, vận hành hệ sinh thái số của Quốc hội; cung cấp thông tin nguồn, thông tin, tri thức lập pháp và truyền thông chính sách trên môi trường số phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Về cơ cấu tổ chức, Cục có Cục trưởng và không quá 3 Phó Cục trưởng; bộ máy bên trong gồm 3 phòng trực thuộc: Phòng Quản lý, phát triển phần mềm và phát triển dữ liệu số; Phòng Quản lý và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; Phòng Quản lý khoa học; 2 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Cổng Thông tin điện tử Quốc hội./.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội Sáng 6/7/2026, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.