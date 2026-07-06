Đội K92, K93 tỉnh An Giang hoàn thành quy tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh An Giang tổ chức đón Đội K92, K93 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Vương quốc Campuchia, giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026) trở về nước.

Theo báo cáo của Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dù điều kiện tìm kiếm ngày càng khó khăn do địa hình thay đổi, nhiều khu vực đã được san lấp, nguồn thông tin về mộ liệt sỹ ngày càng ít, song cán bộ, chiến sỹ hai đội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), hai đội đã tổ chức tìm kiếm tại 173 vị trí, đào, san lấp hơn 130.246m3 đất, quy tập được 170 hài cốt liệt sỹ, trong đó 128 hài cốt tại Campuchia, 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh An Giang; đồng thời xác định được danh tính 1 liệt sỹ là Đặng Văn Dũng (bí danh Dũng) tại xã Ba Chúc.

Từ năm 2001 đến nay, Đội K92 và Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 6.871 hài cốt liệt sỹ, gồm 4.414 hài cốt tại Campuchia (trong đó có 368 hài cốt đã xác định danh tính) và 2.457 hài cốt trên địa bàn tỉnh An Giang (trong đó 214 hài cốt liệt sỹ đã xác định danh tính).

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong thời gian làm nhiệm vụ trên đất bạn, cán bộ, chiến sỹ hai đội còn tích cực thực hiện công tác dân vận, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 800 lượt người dân Campuchia, trao tặng 100 phần quà trị giá trên 150 triệu đồng.

Các chiến sỹ hai đội đã thăm, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân với tổng trị giá 120 triệu đồng, khám bệnh, cấp thuốc cho 495 lượt người, tặng 200kg lương khô và tham gia sửa chữa hơn 1km đường giao thông nông thôn, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Đội K92 và Đội K93 đạt được trong mùa khô 2025-2026; đồng thời nhấn mạnh, mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy, mỗi nắm đất được đưa về với đất mẹ là sự tri ân thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị các cấp, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu thập thông tin về liệt sỹ, chuẩn bị tốt cho giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027) và thực hiện hiệu quả Chiến dịch "500 ngày đêm hoàn thành tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ."

Các đơn vị quan tâm chăm lo đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ, tạo điều kiện để hai đội tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã tặng hoa, quà động viên cán bộ, chiến sỹ Đội K92 và Đội K93; trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026)./.

Đồng loạt rà soát tài liệu lưu trữ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, thống kê, số hóa và chuẩn hóa các tài liệu lưu trữ, cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.