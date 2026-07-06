Các cơ quan Đảng TW: Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược là nhiệm vụ cốt lõi

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ hai mở rộng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ; Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ; Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm 2025 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ đã chủ động, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng và tiến độ cao.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nền nếp; chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng được đẩy mạnh; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược

Chỉ ra những hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhất là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng; mục tiêu tăng trưởng "2 con số"...

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đây vừa là thời cơ lớn, vừa là yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là nhiệm vụ cốt lõi, là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan Đảng Trung ương.

“Mỗi cơ quan, đơn vị cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; nâng cao năng lực dự báo chiến lược; phát hiện sớm những vấn đề lớn có tác động đến sự phát triển đất nước; tham mưu những chủ trương, giải pháp có tầm nhìn dài hạn, khả thi, hiệu quả. Cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; từ xử lý công việc thường xuyên sang nghiên cứu chiến lược; từ phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo chính sách,” Thường trực Ban Bí thư nêu rõ đây là nhiệm vụ đòi hỏi yêu cầu thực hiện rất cao, do đó phải thay đổi tư duy, cách làm cũ, có cách thức, phương pháp làm việc mới để hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV và các đề án, nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các đề án nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban Chỉ đạo Trung ương giao năm 2026; các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị với những định hướng chiến lược, cụ thể. Do đó, phải nghiên cứu, cụ thể hóa để triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời.

Theo đồng chí, mỗi cấp ủy phải rà soát lại toàn bộ chương trình hành động, kế hoạch công tác; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ sản phẩm, rõ kết quả cuối cùng; đồng thời tập trung lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu có chất lượng, đảm bảo tiến độ các đề án, các nhiệm vụ để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 3, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 và xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận ngay sau khi được ban hành.

Tiên phong trong chuyển đổi số; tham mưu hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các cơ quan Đảng thực sự tiên phong trong chuyển đổi số. Các cấp ủy cần xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản trị, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phải tạo chuyển biến thực chất trong sử dụng dữ liệu số, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong hoạt động của các cơ quan Đảng; chú ý chuyển đổi số phải gắn với an toàn số.

Cùng với đó tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ vững đoàn kết, thống nhất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực chuyên môn cao và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Kiểm tra phải đi trước một bước; giám sát phải được mở rộng; chủ động phát hiện những dấu hiệu vi phạm từ sớm, từ xa; kiên quyết ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để phát sinh những vụ việc phức tạp trong nội bộ.

Thực hiện nghiêm Thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đợt 2 và chuẩn bị, phối hợp tốt cho cuộc kiểm tra Đợt 3. Triển khai thực hiện hiệu quả 18 đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ yêu cầu, tiếp tục theo dõi, tổng kết thực tiễn, tham mưu hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận tại Hội nghị sơ kết ngày 1/7/2026 vừa qua và Kết luận Hội nghị Trung ương 3 tới đây.

Nhấn mạnh nhiệm vụ vừa tham mưu, vừa tổ chức thực hiện từ Trung ương đến địa phương, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đảng ủy trực thuộc, các cơ quan chức năng cần chủ động đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Nêu rõ những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn, rất nặng nề, Thường trực Ban Bí thư đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, mỗi đồng chí bí thư cấp ủy trực thuộc phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao và tạo chuyển biến rõ nét trong 6 tháng cuối năm 2026./.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tháng 6 Sáng 6/7, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 6/2026.