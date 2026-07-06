Nỗ lực tối đa quy tập, xác định danh tính liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 6/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng (trước kia là Nghĩa trang Đô Thành).

Đây là kết quả sau nhiều nhiều tháng chuẩn bị công phu, với hàng chục cuộc gặp gỡ nhân chứng, hàng ngàn trang tài liệu được đối chiếu và nhiều đợt khảo sát bằng các phương pháp khoa học hiện đại trên cơ sở các thông tin có được từ tài liệu, tư liệu quân sự đã giải mật của Hoa Kỳ, các cựu binh Hoa Kỳ, nhân chứng lịch sử về địa điểm chôn cất tập thể, trong đó có các anh hùng, liệt sỹ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành trước kia).

Thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Quân khu 7, các bộ, ngành Trung ương, nhà khoa học, cơ quan báo chí, nhân chứng lịch sử cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tập trung nghiên cứu, xác minh thông tin liên quan đến những địa điểm được cho là nơi chôn cất tập thể các cán bộ, chiến sỹ hy sinh, đồng bào yêu nước tử nạn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao Ban Chỉ đạo quốc gia và Thành phố Hồ Chí Minh đã rất tích cực, thúc đẩy nhanh việc phân tích, đánh giá chặt chẽ trên cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn, kết hợp với nhân chứng và công nghệ hiện đại để khẩn trương khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm khu mộ tập thể các anh hùng liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thủ tướng yêu cầu việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sỹ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất để phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra.

Việc tìm kiếm, quy tập phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính của các liệt sỹ.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh trong việc triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Thành phố xác định phương châm thực hiện “chắc đến đâu làm đến đó; dễ làm trước, khó làm sau; thận trọng, tỉ mỉ; bảo đảm tuyệt đối an toàn,” thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tri ân liệt sỹ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các lực lượng sẽ tổ chức khảo sát, khai quật, thu thập, kiểm đếm, lập hồ sơ hiện trường, bảo quản di vật, lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao theo đúng quy trình chuyên môn; bảo đảm chặt chẽ, khách quan, khoa học, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yếu tố tâm linh, truyền thống văn hóa dân tộc.

Theo phương án quy tập, đối với các hài cốt còn nguyên, nằm riêng lẻ sẽ được cất bốc và đưa vào từng quách riêng; đối với các hài cốt bị lẫn trộn sẽ được đưa vào quách chung.

Sau khi đưa về nhà quàn, Ban Chỉ đạo chỉ đạo sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Thành đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương tổ chức dâng hương, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ và đồng bào yêu nước.

Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học và các nhân chứng để xác định vị trí các rãnh mộ còn chưa được xác định và tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm sang hai khu vực đã xác định thông tin ban đầu.

Kết quả ban đầu, đến nay, lực lượng chuyên môn tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy 7 bộ hài cốt (trong đó đã quy tập 5 hài cốt, đang quy tập 2 hài cốt) và một số di vật như hộp tiếp đạn, đạn, lược, cưa tay và một số giấy tờ đã phai mờ, được xác định là vật dụng, tài liệu của Quân Giải phóng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu 7 thông tin, trong số các di vật tìm được có một tờ giấy là quyết định điều động liên quan đến liệt sỹ Huỳnh Văn Quên (quê tại tỉnh Long An cũ), còn một số từ còn đọc được như "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam;" "Do nhu cầu công tác... khả năng... đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962;" "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định;" "Đồng chí Huỳnh Văn Quên"...

Hiện các hài cốt liệt sỹ tìm được đã được di quan về nhà quàn tại Công viên Lê Thị Riêng để tiếp tục triển khai công tác xác minh thông tin liệt sỹ, trước khi tổ chức truy điệu và an táng các liệt sỹ về các nghĩa trang liệt sỹ./.

Thủ tướng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng Sáng 6/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, T.P Hồ Chí Minh.

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