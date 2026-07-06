Nghị quyết 72-NQ/TW: Hiện thực hóa chủ trương về chăm sóc sức khỏe nhân dân

Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế và chủ động quản lý sức khỏe.

Tại nhiều địa phương, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí gắn với sổ sức khỏe điện tử cho người dân đã và đang được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn.

Chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển.

Để bảo vệ sức khỏe người dân, Nghị quyết số 72-NQ/TW ban hành ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn, trong đó chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.

Nghị quyết 72-NQ/TW đặt ra mục tiêu chiến lược: “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 01 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế."

Triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW; Quốc hội ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, nhằm triển khai hiệu quả mục tiêu về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW; xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài gắn với các chương trình, kế hoạch, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17, cùng ngày, Bộ Y tế cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Kế hoạch nêu rõ phạm vi, đối tượng, lộ trình ưu tiên, cơ sở tổ chức khám và nguồn kinh phí thực hiện chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí thực hiện theo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Thành phố Hồ Chí Minh khám tầm soát sức khỏe sinh sản miễn phí cho 35.000 nữ công nhân. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Bộ Y tế đề xuất từ năm 2026, ưu tiên thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu.

Ngoài ra, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng người lao động theo quy định để tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Bộ Y tế giao sở y tế các tỉnh, thành phố phối hợp sở giáo dục và đào tạo, các trường học xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý tại địa phương, trạm y tế hoặc cơ sở khám, chữa bệnh. Đáng chú ý, kết quả khám được tổng hợp và lập sổ sức khỏe điện tử; liên thông, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế; tích hợp trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam…

Các địa phương nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chương trình khám sức khỏe toàn dân của các địa phương trên cả nước đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Tại Hà Nội, bắt đầu từ ngày 1/7/2026, Hà Nội chính thức đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Theo kế hoạch, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội, thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên có xác nhận qua VNeID, ước khoảng 9,2 triệu người và được chia thành 5 nhóm.

Ngay từ ngày 1/7, ưu tiên khám trước cho nhóm 1 gồm: Người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, mắc bệnh mạn tính, vùng khó khăn với khoảng 1,7 triệu người; nhóm 5: Lao động tự do, buôn bán… và trẻ em dưới 6 tuổi với khoảng hơn 2 triệu người.

Đặc biệt, tập trung ưu tiên khám sức khỏe cho người dân tại 16 phường, xã ven sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Ngay trong những ngày khám sức khỏe đầu tiên trên quy mô toàn thành phố, ghi nhận tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố cho thấy, công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, bài bản. Nhiều người dân đã có mặt từ sớm tại các điểm khám sức khỏe định kỳ miễn phí để được kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, ngành y tế và các lực lượng liên quan, hoạt động khám sức khỏe toàn dân tại Thành phố đang được đẩy mạnh, từng bước trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mọi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ và được quản lý sức khỏe liên tục.

Theo số liệu cập nhật trên Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng đến ngày 24/6/2026, trong 31 ngày đầu triển khai (từ ngày 25/5-24/6), toàn Thành phố đã có 108.895 người dân được khám sức khỏe, bình quân khoảng 3.380 người mỗi ngày.

Kết quả bước đầu cho thấy sự chủ động của nhiều địa phương trong tổ chức thực hiện. Một số đơn vị đạt kết quả cao như xã An Nhơn Tây với 8.100 người được khám, xã Bà Điểm với 7.887 người. Nhiều địa phương khác cũng đạt kết quả tích cực. Bên cạnh đó, nhiều xã, phường, đặc khu đã có trên 1.000 người được khám, cho thấy chương trình đã bước đầu lan tỏa trên nhiều địa bàn với quy mô dân số và điều kiện tổ chức khác nhau.

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại Trạm Y tế phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Đáng chú ý, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), thành phố đã đưa Hồ sơ sức khỏe điện tử lên ứng dụng Công dân số. Đây là dấu mốc mới trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, hướng đến nền y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Tại Ninh Bình, xuất phát từ thực tế nhiều xã cách xa bệnh viện, trong khi phần lớn đối tượng ưu tiên là người cao tuổi, người khuyết tật và người có sức khỏe yếu, các cơ sở y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều điểm khám lưu động. Nhờ đó, hàng chục nghìn người dân được khám sức khỏe miễn phí ngay tại nơi cư trú. Qua chương trình sàng lọc, nhiều trường hợp mắc tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh mạn tính khác đã được phát hiện, tạo điều kiện quản lý, điều trị sớm, góp phần giảm nguy cơ biến chứng.

Chỉ sau ít ngày chính thức đi vào hoạt động, trong hai ngày 4-5/7/2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã hoàn thành chương trình khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho 5.000 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tại Lào Cai, theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến hết ngày 30/6/2026, toàn tỉnh đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho 921.292/1.747.475 người, đạt 52,72% dân số toàn tỉnh; trong đó khám sức khỏe định kỳ đạt 370.898 người, tương đương 21,22% dân số, vượt chỉ tiêu 50% đối tượng được giao hoàn thành trong quý 2/2026 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Việc hơn 921.000 người được khám đã góp phần phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý, nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời tạo dữ liệu ban đầu cho việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo vòng đời. Kết quả trên càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số ngành y tế và liên thông dữ liệu với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Tại Hà Tĩnh, Sở Y tế đã ban hành quyết định phân công địa bàn phụ trách khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân; đồng thời thành lập 9 tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ triển khai trên toàn tỉnh. Theo báo cáo từ Sở Y tế, tính từ đầu năm đến nay, trên 606.000 người dân Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí, đạt 45,4% dân số.

Đợt cao điểm diễn ra trong hai ngày 27 và 28/6/2026 với sự tham gia của các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế cùng hàng trăm y, bác sĩ và nhân viên y tế trên toàn tỉnh. Các cơ sở y tế đồng loạt tổ chức khám sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, khám sàng lọc một số bệnh lý phổ biến, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn điều trị khi cần thiết cho người dân.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Tại Huế, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí giai đoạn 2026 -2030, với mục tiêu từ năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm. Toàn bộ người dân sau khi được khám sẽ được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Sáng 1/7/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phát động cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Ngay sau lễ phát động, hơn 1.000 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người mắc bệnh trên địa bàn phường Phong Thái được khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí với các danh mục như, nội khoa, ngoại khoa, tai-mũi-họng, nhãn khoa, xét nghiệm máu, chụp X-quang… Những trường hợp phát hiện bệnh lý sẽ được chỉ định chuyển tuyến để tiếp tục điều trị.

Với mục tiêu từng bước bảo đảm mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm, Tây Ninh đang triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ngày 29/6/2026, Tây Ninh phát động chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho toàn dân.

Trong thời gian 90 ngày, tỉnh Tây Ninh triển khai đồng bộ hoạt động khám sức khỏe trên phạm vi 96 xã, phường, đồng thời xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử của người dân, phục vụ công tác quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Theo Sở Y tế Đồng Tháp, đến ngày 2/7/2026, toàn tỉnh đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 2,3 triệu người dân, đạt gần 70% dân số địa phương.

Chương trình được triển khai từ ngày 25/5/2026 với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, tăng cường phát hiện sớm bệnh tật và từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử của người dân. Kết quả thực hiện cho thấy nhiều địa phương đạt tỷ lệ tham gia cao. Hiện có 6 xã, phường đạt trên 60% dân số được khám sức khỏe, trong đó xã Phú Thành dẫn đầu với tỷ lệ hơn 70%. Bên cạnh đó, 67 xã, phường khác đã đạt mức trên 50%, riêng phường Sa Đéc ghi nhận tỷ lệ hơn 59%./.

Khám sức khỏe định kỳ toàn dân: Từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.