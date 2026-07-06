Quảng Trị khẩn trương xử lý hơn 640 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; đồng thời tăng cường quản lý tài sản công, ngăn ngừa tình trạng bỏ hoang, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

Cụ thể, để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án xử lý đối với toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư; tăng cường quản lý, bảo vệ tài sản công, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích.

Cùng với đó, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đưa tài sản vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phục vụ hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đến ngày 30/4/2026, toàn tỉnh có 646 cơ sở nhà, đất dôi dư với tổng diện tích hơn 1,09 triệu m2. Trong số này, 609 cơ sở đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý; nhiều cơ sở được đề xuất điều chuyển, chuyển đổi công năng để phục vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các công trình công cộng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước.

Thời gian qua, các sở, ngành và địa phương đã tăng cường phối hợp trong công tác kiểm kê, rà soát, cập nhật hồ sơ pháp lý và cơ sở dữ liệu tài sản công; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tình trạng tài sản xuống cấp, bị lấn chiếm hoặc sử dụng không đúng quy định. Một số cơ sở nhà, đất sau khi được rà soát đã được bố trí sử dụng lại hoặc điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu, góp phần phát huy hiệu quả tài sản công.

Tuy nhiên, công tác quản lý, xử lý tài sản công trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện toàn tỉnh còn 594 cơ sở nhà, đất đang bỏ trống hoặc bỏ hoang; nhiều cơ sở không được sử dụng trong thời gian dài dẫn đến xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ bị lấn chiếm và gây lãng phí nguồn lực.

Bên cạnh đó, một số đơn vị còn chậm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chưa cập nhật đầy đủ giá trị tài sản vào sổ sách kế toán hoặc chưa kịp thời xây dựng phương án xử lý theo quy định.

Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng tài sản dôi dư phát sinh lớn sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, trong khi nhiều cơ sở nằm ở khu vực xa trung tâm, khó khai thác hoặc đã xuống cấp. Ngoài ra, sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị và địa phương có thời điểm chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý./.

Quyết liệt khơi thông nguồn lực từ nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh nơi nào người đứng đầu quyết liệt chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nơi đó sẽ đạt kết quả tích cực hơn.