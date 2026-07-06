Nhộn nhịp gian hàng của Việt Nam tại WTO Open Day 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 5/7 mở cửa đón công chúng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Trung tâm William Rappard - tòa nhà lịch sử hiện là trụ sở của WTO.

Sự kiện có tên Open Day 2026 cũng mang đến cơ hội cho du khách khám phá tòa nhà lịch sử này và các tác phẩm nghệ thuật bên trong, cũng như tham gia nhiều hoạt động diễn ra ở khu vực sân gần hồ Geneva.

Lễ khai mạc đã được tổ chức tại Phòng Hội đồng, phòng họp chính được các thành viên WTO sử dụng, với sự tham dự của Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala, đại diện của chính quyền Thụy Sĩ cùng Đại sứ các thành viên của WTO.

Phát biểu tại sự kiện, bà Ngozi Okonjo-Iweala gửi lời cám ơn tới các đại biểu tới tham dự, và nhấn mạnh lịch sử lâu đài, vẻ đẹp cùng tầm quan trọng của Trung tâm William Rappard.

Bà nói: “Tôi rất vui mừng không chỉ được đón tiếp các vị khách quý mà còn được chứng kiến nhiều người dân cùng gia đình tham quan triển lãm kỷ niệm 100 năm thành lập trung tâm.”

Các hoạt động nhân sự kiện bao gồm các chuyến tham quan có hướng dẫn viên quanh tòa nhà, được thực hiện bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha suốt cả ngày. Cũng sẽ có các gian hàng trưng bày các nền văn hóa và ẩm thực đa dạng của các thành viên WTO và các hoạt động dành cho trẻ em, chẳng hạn như kể chuyện và vẽ mặt.

Ngay sau buổi khai mạc, Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva - đã tới thăm gian hàng của Việt Nam, cũng như gửi lời chúc các anh chị em cán bộ quảng bá hiệu quả các sản phẩm đặc trưng của quê hương và các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc.

Đáng chú ý, khi tới thăm gian hàng của Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngozi Okonjo-Iweala đã bày tỏ niềm vui trước quá trình giới thiệu các sản phẩm, và cho biết bản thân rất thích các món nem và bánh rán của Việt Nam.

Đáp lại tình cảm của Tổng giám đốc WTO, Tham tán Công sứ Phạm Quang Huy hoan nghênh sự hiện diện của bà cùng các quan chức cấp cao khác trong tổ chức, cũng như mời bà và mọi người thưởng thức ly càphê sữa đá đặc trưng của Việt Nam.

Tại sự kiện, gian hàng ẩm thực của Việt Nam luôn thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức các món ăn mang đậm bản sắc của văn hóa ẩm thực. Có nhiều người tham quan gian hàng Việt Nam xong đã bày tỏ hy vọng nhất định sẽ đến thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Nhân dịp này, một triển lãm do WTO và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đơn vị ban đầu sử dụng tòa nhà, phối hợp tổ chức, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sự phát triển của tòa nhà và các tổ chức khác nhau đã từng sử dụng nó trong những năm qua.

Ngoài ra, các buổi hội thảo do đội ngũ phiên dịch của WTO tổ chức sẽ giải thích công việc của một phiên dịch viên như thế nào và mời du khách trải nghiệm các buồng phiên dịch.

Thông qua sự kiện Open Day 2026, các thành viên WTO có dịp giới thiệu bản sắc văn hóa của mình tới công chúng quốc tế, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết của người dân về vai trò của hệ thống thương mại đa phương.

Gian hàng Việt Nam tiếp tục để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế thông qua sự thân thiện, hiếu khách cùng những nét đặc sắc của văn hóa và ẩm thực Việt Nam./.

Việt Nam lần đầu giữ vai trò Người thảo luận tại phiên rà soát chính sách WTO Đại sứ Mai Phan Dũng đại diện Việt Nam giữ vai trò Người thảo luận tại phiên rà soát chính sách thương mại của Nhật Bản ở WTO, góp phần khẳng định uy tín và vị thế Việt Nam tại cơ chế đa phương.