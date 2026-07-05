Bế mạc DANAFF IV 2026: "Tử chiến trên không" và "Một bữa no" thắng lớn

Tối 4/7, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư (DANAFF IV) năm 2026 chính thức bế mạc tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana.

Tham dự Lễ bế mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, cùng đại diện các ban, bộ, ngành, các chuyên gia và đông đảo nghệ sĩ điện ảnh trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, thông qua các tác phẩm điện ảnh và hàng loạt hoạt động giao lưu, tọa đàm, điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật đặc sắc mà còn được nhìn nhận như một ngành công nghiệp sáng tạo.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định: "Đây là cầu nối hữu hiệu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng đến với bạn bè quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thành một trung tâm giao lưu văn hóa khu vực".

Sau 8 ngày tổ chức sôi nổi, DANAFF IV đã trình chiếu hơn 100 tác phẩm xuất sắc từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút gần 300 đại biểu quốc tế.

Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF, điểm sáng mang tính bước ngoặt của liên hoan phim năm nay là sự mở rộng mạnh mẽ về quy mô và tư duy phát triển công nghiệp điện ảnh.

Bên cạnh việc trình chiếu, sự kiện đã đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn như Diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh (DANAFF Industry Days), Vườn ươm dự án, Xưởng kịch bản (Script Lab) và các Lớp học nâng cao (Masterclass).

"Sự chuyển mình này cho thấy khát vọng biến DANAFF thành một trung tâm bồi dưỡng tài năng trẻ, kết nối các dự án điện ảnh và tạo cơ hội đưa phim Việt vươn ra toàn cầu", Tiến sĩ Ngô Phương Lan nhìn nhận.

Điểm nhấn được chờ đợi nhất tại đêm bế mạc là lễ công bố và vinh danh các tác phẩm, nghệ sĩ xuất sắc. Tác phẩm "Tử chiến trên không" đã chiến thắng thuyết phục với giải Phim Việt Nam hay nhất, đồng thời mang về giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho diễn viên Thái Hòa.

"Tử chiến trên không" chiến thắng giải Phim Việt Nam hay nhất và diễn viên Thái Hòa đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tác phẩm "Truy tìm long diên hương" cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành đúp Giải Đặc biệt của Ban giám khảo và giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Dương Minh Chiến.

Nữ nghệ sĩ Việt Hương được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong "Cục vàng của ngoại". Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Oscar Dương (phim "The Fatal Dealz: Bẫy tiền").

Tại hạng mục Phim châu Á dự thi, bộ phim "Một bữa no" (Full Plate) của Ấn Độ đã xuất sắc giành giải Phim châu Á hay nhất. Giải Đặc biệt của Ban giám khảo được trao cho tác phẩm "Numb" (Lặng câm) đến từ Nhật Bản.

"Một bữa no" (Full Plate) của Ấn Độ đã xuất sắc giành giải Phim châu Á hay nhất. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bộ phim "Cứu rỗi" của Thổ Nhĩ Kỳ mang về hai giải thưởng danh giá là Đạo diễn xuất sắc nhất cho Emin Alper và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Caner Cindoruk.

Nữ diễn viên Kirti Kulhari chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng với phim "Một bữa no". Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Zhuo Kailuo với phim "Xế nghèo".

Bên cạnh hai hạng mục chính, giải Phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn đã thuộc về "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn.

Giải Mạng lưới Khuyến khích Điện ảnh châu Á (NETPAC) cho phim Việt Nam xuất sắc được trao cho "Mưa Đỏ" của đạo diễn Đặng Thị Thái Huyền. Đối với các tác phẩm quốc tế khác, Giải Phê bình cho phim châu Á xuất sắc đã vinh danh "Khi trái cọ rơi" (ROID) của đạo diễn Mejbaur Rahman Sumon (Bangladesh)./.

"Mưa Đỏ" của đạo diễn Đặng Thị Thái Huyền xuất sắc giành giải NETPAC (Mạng lưới Khuyến khích Điện ảnh châu Á). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)