Hòa nhạc “Crescendo - Giao hưởng kết nối” lan tỏa tinh thần giao lưu văn hóa

Tối 4/7, không gian Nhà Bát Giác, Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm trở thành một sân khấu giao hưởng giữa lòng Thủ đô khi chương trình hòa nhạc ngoài trời “Crescendo - Giao hưởng kết nối” diễn ra trong sự cổ vũ của đông đảo đại biểu, người dân và du khách.

Trong không gian mở, những giai điệu giao hưởng hòa cùng nhịp sống của phố đi bộ, tạo nên một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi âm nhạc hàn lâm vượt ra khỏi khuôn khổ khán phòng để đến gần hơn với công chúng. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội-Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo và là điểm đến của các sự kiện văn hóa quốc tế.

Đây là chương trình nghệ thuật điểm nhấn của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo-Hà Nội 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và Công ty cổ phần biểu diễn âm nhạc nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, trong dòng chảy của văn hóa nhân loại, âm nhạc luôn là ngôn ngữ chung, vượt qua mọi khoảng cách về không gian, thời gian và biên giới. Những giai điệu đẹp không chỉ kết nối tâm hồn mà còn lan tỏa thông điệp về hòa bình, tình hữu nghị và sự đồng cảm giữa các dân tộc.

Việc tổ chức chương trình tại không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm thể hiện mong muốn đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng, tạo nên điểm hẹn văn hóa mới của người dân và du khách.

“Crescendo - Giao hưởng kết nối” được dàn dựng như một hành trình âm nhạc, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều miền cảm xúc và để khép lại bằng thông điệp hòa bình chung của nhân loại. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Từ sân khấu, kỹ thuật đến con người, tất cả đã đem lại cho công chúng một đêm nhạc đặc biệt, quy tụ một đội ngũ nghệ sỹ lớn từ trong nước đến quốc tế. Khán giả được gặp gỡ những tên tuổi gạo cội như giáo sư piano huyền thoại người Nhật Bản Rintaro Akamatsu, nhạc trưởng Daniel Park đến từ Hàn Quốc, cùng những tài năng trẻ Việt Nam như nhạc trưởng thuộc thế hệ Gen Z Dustin Tiêu.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các phó giáo sư, tiến sỹ âm nhạc tên tuổi cùng dàn nhạc giao hưởng Crescendo Festival Orchestra và các nghệ sỹ đến từ Áo, Trung Quốc, Brunei đã cùng dệt nên một bức tranh âm nhạc đa sắc.

Khán giả được thưởng thức các tác phẩm giao hưởng kinh điển, những ca khúc Việt Nam và quốc tế qua phần trình diễn của các nghệ sỹ nổi tiếng, các thí sinh xuất sắc của Liên hoan, kết hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và trình chiếu hiện đại.

Đó là phần biểu diễn đặc sắc của dàn nhạc Crescendo Festival Orchestra với tác phẩm Opening ("Summer" của Vivaldi), nối tiếp là ca khúc "Một vòng Việt Nam" mở màn cho chương trình.

Tiếp đến là "Hello Vietnam" với phần trình diễn của các nghệ sỹ Shamiyeh Christina (Áo) và Nguyễn Hữu Quân (Việt Nam); "Trống Cơm" (sáng tác của Đặng Hữu Phúc), biểu diễn song tấu piano bốn tay do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Huy Phương và Tiến sỹ Nguyễn Trinh Hương thể hiện.

Các tiết mục guitar tinh tế, giàu cảm xúc cùng những giai điệu quan họ quen thuộc "Qua cầu gió bay" do nghệ sỹ guitar Lê Thu biểu diễn được tái hiện trong một không gian âm nhạc mới, gần gũi và hiện đại.

Nghệ sỹ Guitar Lê Thu biểu diễn “Qua cầu gió bay.” (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của các tài năng trẻ nổi bật như Đặng Thùy Anh, Nguyễn Linh Ngân, Nguyễn Minh Việt và phần trình diễn của các nghệ sỹ trẻ đến từ Brunei...

Mỗi tiết mục đều nhận được những tràng pháo tay của khán giả, tạo nên sự kết nối giữa nghệ sỹ và công chúng trong không gian văn hóa mở giữa lòng Thủ đô.

Khép lại chương trình hòa nhạc là ca khúc "We Are the World" - biểu tượng của tình đoàn kết, sẻ chia và khát vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, như lời nhắn gửi về sức mạnh của sự kết nối giữa con người với con người, giữa các dân tộc và các nền văn hóa. Đó cũng chính là tinh thần mà Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 mong muốn lan tỏa từ trái tim Thủ đô Hà Nội đến bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình hòa nhạc ngoài trời “Crescendo - Giao hưởng kết nối,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã trao quà lưu niệm và hoa tri ân đại diện các nghệ sỹ quốc tế.

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 30/6 đến 5/7 với chuỗi hoạt động gồm các cuộc thi âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, workshop, hội thảo chuyên đề và giao lưu học thuật.

Liên hoan quy tụ hơn 1.300 thí sinh trong nước, hơn 70 thí sinh quốc tế đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 50 giáo sư, tiến sỹ, nghệ sỹ và chuyên gia âm nhạc quốc tế tham gia giảng dạy, biểu diễn, chấm thi và cố vấn chuyên môn.

Theo ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 được định hướng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên của Thủ đô, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Thông qua những chương trình như “Crescendo - Giao hưởng kết nối,” nghệ thuật hàn lâm không chỉ được lan tỏa tới đông đảo công chúng mà còn góp phần khẳng định Hà Nội là điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang tầm khu vực và quốc tế./.

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