Siêu bão BAVI có thể gây gió mạnh trên Biển Đông vào cuối tuần

Thông tin về siêu bão BAVI, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 6/7, vị trí tâm siêu bão này ở khoảng 14,3 độ vĩ Bắc - 145,1 độ kinh Đông, cường độ gió cấp 17 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17. Hiện siêu bão cách miền Trung Philippines trên 2.000 km về phía Đông. Siêu bão này có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông vào cuối tuần.

Tính toán của các mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy, trong 24 giờ tới, siêu bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ trung bình khoảng 20 km/h. Từ ngày 6-9/7, bão vẫn duy trì cường độ cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo là Tây Tây Bắc. Từ ngày 10/7, siêu bão BAVI có khả năng đổi hướng Tây Bắc, hướng về phía Bắc khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Theo đánh giá hiện tại của các mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão, siêu bão này chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông nhưng có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông giai đoạn cuối tuần. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão.

Trước đó, chiều tối 5/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương một siêu bão đang hoạt động có tên là BAVI. Đây là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo dự báo, lúc 16 giờ chiều 5/7, vị trí tâm siêu bão BAVI ở vào khoảng 13,6 độ vĩ Bắc-147.6 độ kinh Đông với cường độ gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17, hiện siêu bão BAVI cách miền Trung Philippines khoảng 2500km về phía Đông.../.

Xuất hiện siêu bão BAVI, dự báo ít khả năng vào Biển Đông Tính toán của các mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy, trong 24 giờ tới, siêu bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h.

​