Đồng Nai: Xây dựng biên giới vững chắc từ thế trận lòng dân

Mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” cùng Đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” ở thành phố Đồng Nai giai đoạn 2019-2025 đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng biên giới và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân. Những điểm dân cư mới hình thành đã góp phần giữ đất, giữ biên cương và trở thành điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Hậu phương tiếp sức tiền tuyến

Là xã biên giới đặc biệt khó khăn, Bù Gia Mập có hơn 75% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, dân cư sống thưa thớt, đời sống khó khăn, thiếu hạ tầng, nguy cơ mất an ninh trật tự.

Những năm gần đây, địa phương được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị thông qua các chương trình xây dựng vùng kinh tế mới. Nhiều hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đến nay, khu dân cư Đắk Á đã có 61 căn nhà “Nghĩa tình quân dân”, đánh dấu bước chuyển mình tích cực, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Hằng năm, các hộ dân nơi đây đều nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ hậu phương về sinh kế như con giống, nông cụ… giúp họ có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Khu dân cư Đắk Á tại xã Bù Gia Mập được xây dựng khang trang cho hộ dân là đồng bào thiểu số không có nhà ở. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Năm 2020, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) phối hợp cùng xã Bù Gia Mập xây dựng khu dân cư Đắk Á, hỗ trợ nhiều hộ nghèo khó khăn về nhà ở, không có đất sản xuất. Mỗi hộ dân được hỗ trợ xây dựng căn nhà có diện tích từ 53-60 m2, được đầu tư hệ thống nước sạch sinh hoạt từ giếng khoan, đường điện, hệ thống đèn đường…

Là một trong những cư dân đầu tiên sinh sống tại khu dân cư Đắk Á, ông Điểu Lý (54 tuổi, người dân tộc S’tiêng) cho biết, trước đây, gia đình ông có hoàn cảnh khó khăn, không có đất, chỉ sống trong căn nhà dựng tạm bợ trên mảnh đất đi mượn. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, gia đình ông được cấp một căn nhà kiên cố gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh và bếp. Sau khi có được căn nhà làm nơi an cư, gia đình ông được hỗ trợ tìm việc làm, kết hợp trồng thêm rau, chăn nuôi gia súc gia cầm để tăng thu nhập. Từ đó, cuộc sống trở nên khấm khá hơn, con cái được học tập đầy đủ. Gia đình và người dân nơi đây rất biết ơn chính quyền, đơn vị bộ đội đã hỗ trợ giúp người dân ổn định, yên tâm sinh sống nơi vùng biên.

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Bù Gia Mập thông tin, giai đoạn 2020 – 2025 địa phương nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Nai, Quân khu 7 và các địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ xây dựng hơn 350 căn nhà tình thương, hỗ trợ quà Tết, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 778 thăm và động viên gia đình chính sách tại thôn 1 (xã Đa Kia). (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Những hỗ trợ này đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp người dân ổn định chỗ ở, yên tâm phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống và góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, việc hỗ trợ nhà ở cần gắn với phát triển sinh kế, kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện để người dân có thu nhập ổn định, an cư, lạc nghiệp và gắn bó lâu dài với vùng biên.

Biên giới vững chắc từ lòng dân

Không chỉ mang đến những mái nhà mới hay điều kiện sinh kế tốt hơn, mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” cùng Đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” còn góp phần vun đắp thế trận lòng dân, đây là nền tảng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Khi cuộc sống ổn định, người dân yên tâm bám đất, tích cực lao động sản xuất và trở thành những “cột mốc sống” cùng lực lượng chức năng gìn giữ từng tấc đất nơi biên cương.

Ông Nguyễn Minh Phong, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai, cho biết địa phương được Quân khu 7 lựa chọn xây dựng mô hình điểm khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Hiện khu dân cư có 106 hộ với 381 nhân khẩu sinh sống ổn định.

Tại khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, sự hiện diện của người dân góp phần tạo nên những bản làng trù phú, hình thành thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Người dân ở xã có cuộc sống ổn định, sinh kế bền vững và tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng các cấp, ngành, họ sẽ tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự.

Chính sự đồng lòng của nhân dân đã tạo nên "lá chắn mềm" nhưng bền vững, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển và trở thành điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Đại tá Bùi Văn Sĩ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, nêu rõ thực hiện mô hình "Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” cùng Đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới không chỉ giải quyết nhu cầu an cư cho người dân mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Khu dân cư tại xã Bù Gia Mập được bê tông hóa kiên cố giúp người dân đi lại thuận lợi. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Đến nay, 245 căn nhà tại 12 điểm dân cư liền kề chốt dân quân và đồn biên phòng đã được xây dựng, đưa người dân đến sinh sống ổn định, góp phần tạo nên những “cột mốc sống” nơi biên cương. Ở đâu có dân, ở đó thế trận quốc phòng được củng cố vững chắc. Khi người dân yên tâm bám đất, bám biên, cùng lực lượng vũ trang tham gia bảo vệ địa bàn thì biên giới sẽ được giữ vững ngay từ cơ sở. Đây chính là nền tảng để xây dựng biên giới vững từ lòng dân, tạo điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Thời gian tới, Đồng Nai sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực của địa phương, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân để mở rộng các điểm dân cư biên giới, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

Sức sống mới ở điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân an cư, từng bước vươn lên phát triển kinh tế mà còn góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh khu vực biên giới.