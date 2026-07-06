Lào Cai: Tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ tập thể tại Pháo đài K30

Nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đang khẩn trương triển khai công tác khai quật, tìm kiếm một ngôi mộ liệt sỹ tập thể tại khu vực Pháo đài K30 ở phường Lào Cai.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, các nhân chứng lịch sử đang thắp lên hy vọng đưa các anh hùng, liệt sỹ sớm trở về với quê hương và người thân.

Khu vực Pháo đài K30 từng là nơi diễn ra những trận chiến đấu vô cùng ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979.

Trải qua gần 50 năm, địa hình địa vật đã có nhiều thay đổi, nhưng ký ức về đồng đội ngã xuống vẫn luôn đau đáu trong tâm can những người ở lại.

Theo lời kể của ông Lê Văn Hà, cựu chiến binh từng công tác tại Đồn 206, đầu thập niên 1980, trong một đợt diễn tập khơi thông lại hệ thống giao thông hào cũ do Tiểu đoàn Kiên Cường xây dựng từ trước năm 1979, đơn vị của ông đã bất ngờ phát hiện thấy các bộ hài cốt liệt sỹ.

Thời điểm năm 1984, khi anh em lên sửa sang, khơi thông lại hầm hào để phục vụ chiến dịch diễn tập thì phát hiện được 7 bộ hài cốt tại đây. Suốt nhiều năm qua, mỗi lần gặp lại đồng đội cũ, ông luôn đau đáu nhớ về sự kiện này.

Đến nay, khi biết các anh vẫn còn nằm lại khu vực này, ông quyết tâm đem hết khả năng, nhớ được đến đâu, có thông tin gì thì cung cấp để giúp đỡ đội quy tập.

Từ các nguồn tin nắm bắt, đặc biệt là thông tin từ các cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu, đầu tháng 7/2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng khoanh vùng và tổ chức khai quật.

Hiện tại, lực lượng gồm 16 cán bộ, chiến sỹ đang tích cực thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường. Quá trình tìm kiếm diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, địa hình đồi núi dốc, nhiều đất đá.

Thượng tá Phạm Khắc Trường, Chính trị viên Đội tìm kiếm, Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết trên một phạm vi rộng 3m2, ở độ sâu từ 1-1,5m, đội đã tìm thấy nhiều xương cốt cùng các di vật như áo quân phục, túi thuốc cá nhân và các vật dụng sinh hoạt khác của bộ đội.

Bà Trần Thùy Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai, chia sẻ sau khi có thông tin về ngôi mộ tập thể của các liệt sỹ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp, hỗ trợ vật dụng, vật tư y tế cho công tác tìm kiếm, cung cấp hồ sơ liên quan xác định vị trí của phần mộ tập thể các liệt sỹ.

Ủy ban Nhân dân phường đã thực hiện những nghi thức tâm linh trước khi tiến hành tìm kiếm ở khu vực xác định có mộ liệt sỹ tập thể.

Dự kiến, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm, đào bới toàn bộ khu vực rộng khoảng 200m2 để tìm kiếm mộ tập thể của các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, sớm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng trong Chiến dịch 500 ngày đêm./.

Công nghệ giải trình tự gene thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sỹ Đến nay, các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sỹ từ các địa phương; Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gene.