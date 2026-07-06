Điện Biên: Giữ nhịp xây dựng trường nội trú liên cấp trong mùa mưa lũ

Điện Biên đang bước vào mùa mưa, cũng là thời điểm các dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới bước vào giai đoạn nước rút để kịp đón năm học mới 2026-2027.

Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, các nhà thầu đang linh hoạt điều chỉnh phương án tổ chức sản xuất, siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình, quyết tâm giữ vững tiến độ đã đề ra.

Giữ nhịp thi công giữa mùa mưa

Những ngày đầu tháng 7, tại công trường xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, không khí làm việc vẫn diễn ra khẩn trương.

Nhiều tốp công nhân miệt mài sơn tường, lắp đặt thiết bị; ngoài sân, máy xúc, xe vận chuyển vật liệu tranh thủ từng khoảng nắng ngắn để san gạt mặt bằng. Nhịp độ thi công khẩn trương được duy trì suốt ngày nhằm bù lại thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa.

Bước vào mùa mưa, phương án tổ chức sản xuất trên công trường cũng được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thời tiết. Mỗi ngày, cán bộ kỹ thuật đều kiểm tra hiện trường trước khi bố trí công việc. Các hạng mục ngoài trời được ưu tiên triển khai khi thời tiết thuận lợi, trong khi phần hoàn thiện trong nhà luôn được chuẩn bị sẵn để chuyển đổi ngay khi mưa xuất hiện, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn.

Ông Đinh Công Sinh, công nhân tham gia xây dựng dự án, cho biết đơn vị đã trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. Những ngày nắng, nhà thầu huy động tối đa nhân lực làm việc ngoài hiện trường; khi mưa lớn sẽ chuyển sang các khu vực trong nhà hoặc những vị trí ít chịu ảnh hưởng của thời tiết để vừa bảo đảm an toàn, vừa duy trì tiến độ.

Theo ông Phạm Thanh Hòa, Chỉ huy trưởng thi công dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, ngay trước mùa mưa, nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị và có các phương án ứng phó với từng điều kiện thời tiết.

Những ngày nắng được ưu tiên triển khai các hạng mục hạ tầng, còn khi mưa sẽ tập trung vào phần việc trong nhà để không làm gián đoạn tiến độ. Tiến độ rất quan trọng, nhưng an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu.

Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất, các đơn vị thi công tăng cường kiểm tra hệ thống điện, gia cố khu vực tập kết vật liệu, khơi thông hệ thống thoát nước và kiểm soát chặt điều kiện làm việc sau mỗi trận mưa.

Đối với các công trình trường học, mọi hạng mục đều phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chất lượng và độ bền khi đưa vào sử dụng. Đến nay, dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn vẫn bám sát tiến độ đề ra.

Để giữ nhịp độ trong điều kiện thời tiết bất lợi, lực lượng tư vấn giám sát được tăng cường tại hiện trường, phối hợp với chủ đầu tư theo dõi sát tiến độ, chất lượng từng hạng mục và ưu tiên hoàn thành phần hạ tầng trước khi mưa kéo dài.

Không chỉ tại Sam Mứn, không khí khẩn trương đang diễn ra tại nhiều công trường trường nội trú liên cấp trên địa bàn. Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Yên, công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để kịp bàn giao trước ngày 30/8.

Theo ông Vũ Công Bằng, Chỉ huy công trình, đơn vị hiện duy trì hơn 300 công nhân làm việc tăng ca, tăng kíp. Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, nhà thầu ưu tiên hoàn thành các hạng mục ngoài trời trước mùa mưa; đồng thời tập kết đầy đủ vật tư phục vụ phần hoàn thiện trong nhà. Khi thời tiết chuyển xấu, các tổ đội sẽ chuyển ngay sang thi công ốp lát, trát tường, lắp đặt thiết bị và các hạng mục kỹ thuật, bảo đảm công trình không bị gián đoạn và vẫn hoàn thành đúng kế hoạch.

Để những ngôi trường kịp đón học sinh năm học mới

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên được xây dựng khang trang, chuẩn bị khánh thành. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến nay, tỉnh Điện Biên đã khởi công xây dựng 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Trong số đó, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Si Pa Phìn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 9 dự án khởi công năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 1.896 tỷ đồng đang được triển khai; 5 dự án khởi công năm 2026 có tổng mức đầu tư khoảng 1.370 tỷ đồng.

Trong khi thời gian từ nay đến mốc hoàn thành trước ngày 30/8 không còn nhiều, phần lớn các công trình vẫn còn khối lượng công việc đáng kể. Điều đó khiến các nhà thầu phải tính toán lại phương án tổ chức sản xuất, tận dụng tối đa những ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ; đồng thời chuẩn bị sẵn các điều kiện để triển khai các hạng mục trong nhà khi mưa kéo dài.

Cùng với việc huy động thêm nhân lực, máy móc và thiết bị, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Song song đó, công tác kiểm soát chất lượng và an toàn lao động được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm từng hạng mục đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

Ông Bùi Đức Thuận, Chỉ huy hiện trường công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa cho biết, công tác bảo đảm an toàn lao động được quán triệt tới từng công nhân trước mỗi ca làm việc. Những vị trí chưa bảo đảm điều kiện an toàn sẽ không được phép triển khai. Nhờ duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên, đến nay công trường vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình xây dựng.

Theo kế hoạch của tỉnh Điện Biên, 9 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp sẽ hoàn thành trước ngày 30/8 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Khi các công trình hoàn thành, hàng nghìn học sinh vùng biên sẽ được học tập và sinh hoạt trong môi trường khang trang, đồng bộ với hệ thống phòng học, khu nội trú, nhà ăn, thư viện, nhà đa năng và các công trình phụ trợ.

Việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, từng bước nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn thiện mạng lưới trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực biên giới.

Với sự chủ động của các chủ đầu tư và quyết tâm của nhà thầu, mục tiêu hoàn thành các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trước năm học mới đang từng bước được hiện thực hóa.

Những ngôi trường mới không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên mà còn góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tại các địa phương biên giới của tỉnh Điện Biên./.

Hà Tĩnh: Vượt nắng mưa, tăng tốc xây trường nội trú liên cấp vùng biên Với việc huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư..., các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại Sơn Kim 1 và Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút.

​