Liên hợp quốc thúc đẩy phát triển AI vì lợi ích toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Liên hợp quốc ngày 6/7 đã khởi động một cuộc đối thoại toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI - Global Dialogue on AI Governance) quy tụ các chính phủ, công ty công nghệ, giới học thuật, tổ chức và cộng đồng kỹ thuật để thúc đẩy các cuộc thảo luận về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI).



Trong bài phát biểu, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh AI đang phát triển với “tốc độ chóng mặt.”

Ông Guterres đặt ra câu hỏi liệu con người sẽ cùng nhau quản lý công nghệ này hay để công nghệ chi phối lại con người. Người đứng đầu Liên hợp quốc cho rằng đây là lần đầu tiên đối thoại về AI mang đến cho mọi quốc gia một tiếng nói, đồng thời kêu gọi biến sự tham gia toàn cầu thành hành động cụ thể nhằm bảo đảm AI an toàn hơn, công bằng hơn, dễ tiếp cận hơn và có đạo đức hơn.



Cũng tại phiên khai mạc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, bà Annalena Baerbock nhấn mạnh: “Đối thoại toàn cầu này không chỉ đơn thuần là về việc điều chỉnh một công nghệ, mà là xác định một tầm nhìn chung trong đó tiến bộ công nghệ song hành với phẩm giá con người, sự công bằng và phát triển bền vững.”

Bà Baerbock cho rằng nếu được quản lý một cách có trách nhiệm và tập thể, AI có tiềm năng thúc đẩy tiến bộ trên hầu hết các Mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời cung cấp các công cụ mới và mạnh mẽ trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nghiên cứu khoa học, phòng chống và ứng phó thảm họa cũng như nông nghiệp.

Bà cũng nhấn mạnh sự kiện này nhằm thể hiện với người dân trên thế giới rằng Liên hợp quốc không lạc hậu hay hành động chậm chạp, mà thực tế có đủ năng lực và sẵn sàng giải quyết những vấn đề cấp bách và mới nổi của thời đại.



Phiên khai mạc hướng tới mục tiêu bảo đảm hoạt động quản trị phản ánh ưu tiên của tất cả các quốc gia, không chỉ những nước dẫn đầu về công nghệ, đồng thời bảo đảm mọi người đều được hưởng lợi từ AI.

Các đại biểu dự kiến thảo luận nhiều nội dung, trong đó có cơ hội và tác động của công nghệ này, giải pháp thu hẹp khoảng cách về AI, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản trị AI, cũng như tăng cường vai trò giám sát của con người đối với các hệ thống AI theo luật pháp quốc tế, nhằm bảo đảm an toàn và an ninh.



Đoàn Việt Nam tham dự sự kiện “Global Dialogue on AI Governance.” (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Các quốc gia hiện quản lý công nghệ AI thông qua quy định quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật, khung pháp lý về mua sắm và các thỏa thuận song phương, song mức độ quản lý giữa các nước không đồng đều.

Các khung pháp lý về AI hiện chủ yếu do những quốc gia có ngành công nghệ phát triển cao định hình, trong khi các quốc gia chịu tác động mạnh nhất từ AI lại có ít tiếng nói trong quá trình xây dựng các quy định này. Đối thoại về AI được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục sự mất cân bằng đó.



Kể từ đầu năm nay, nhiều cuộc tham vấn toàn cầu theo chủ đề, khu vực và trực tuyến đã được tổ chức, với sự tham gia của chính phủ, tổ chức xã hội, khu vực tư nhân, giới học thuật và cộng đồng kỹ thuật. Các tổ chức và cá nhân thuộc tất cả các khu vực đã gửi hơn 1.500 bài viết.



Kết quả cho thấy sự khác biệt trong ưu tiên giữa các nhóm. Trong đó, chính phủ là nhóm duy nhất ưu tiên xây dựng năng lực. Trong khi đó, hầu hết các nhóm còn lại đặt an toàn lên hàng đầu.

Các ưu tiên khác bao gồm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, giám sát của con người, cũng như các tác động xã hội, kinh tế, đạo đức, văn hóa và ngôn ngữ.



Global Dialogue on AI Governance diễn ra 1 tuần sau khi Hội đồng khoa học quốc tế độc lập về AI công bố báo cáo sơ bộ, cung cấp cho các chính phủ tham dự một cơ sở bằng chứng chung phục vụ xây dựng chính sách.

Ủy ban gồm các nhà khoa học và chuyên gia độc lập từ nhiều khu vực đã nêu bật các xu hướng phát triển của AI và cảnh báo rằng các biện pháp bảo vệ hiện nay chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ này./.

Giám đốc CIA cảnh báo sức công phá của Trí tuệ Nhân tạo tiên tiến Washington yêu cầu Anthropic, công ty AI hàng đầu của Mỹ hạn chế quyền truy cập vào Mythos 5 và Fable 5, đối với các công dân nước ngoài, kể cả người làm việc tại Anthropic vì lý do an ninh quốc gia.

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