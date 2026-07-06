Trung Quốc tăng tốc thương mại hóa thiết bị y tế ứng dụng AI

Ngành thiết bị y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc thương mại hóa khi nhiều sản phẩm liên tiếp được Cục Quản lý dược phẩm quốc gia Trung Quốc (NMPA) cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị y tế loại 3 – mức cấp phép cao nhất đối với các thiết bị y tế có mức độ rủi ro cao.



Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, từ đầu năm 2026 đến nay, hàng loạt sản phẩm AI trong lĩnh vực giải phẫu bệnh, nội soi tiêu hóa, y học hạt nhân, robot phẫu thuật và hỗ trợ điều trị đã được cấp phép lưu hành.

Đây là dấu mốc cho thấy ngành AI y tế của Trung Quốc đang chuyển từ giai đoạn chủ yếu hỗ trợ chẩn đoán sang hỗ trợ điều trị và can thiệp lâm sàng.

Một số sản phẩm đáng chú ý gồm phần mềm hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh bệnh lý tế bào cổ tử cung của Công ty Yice Technology, phần mềm hỗ trợ phân loại tổn thương dạ dày của Công ty Chujingling, hệ thống định vị phẫu thuật của

Công ty Longdianjing và robot phẫu thuật chỉnh hình ứng dụng AI ROPA6 của Công ty Changmugu Medical. Đáng chú ý, Công ty United Imaging Intelligence vừa được cấp giấy chứng nhận loại 3 đầu tiên trong lĩnh vực AI y học hạt nhân tại Trung Quốc đối với phần mềm hỗ trợ phân loại hình ảnh lồng ngực.

Một sản phẩm khác của doanh nghiệp này cũng trở thành mô hình AI y tế quy mô lớn đầu tiên được đưa vào cơ chế thẩm định ưu tiên dành cho thiết bị y tế đổi mới.



Cùng với việc mở rộng cấp phép, các doanh nghiệp cũng đẩy nhanh quá trình tích hợp AI vào toàn bộ hệ thống thiết bị y tế. Thay vì chỉ cung cấp phần mềm hỗ trợ độc lập, nhiều doanh nghiệp đang phát triển các nền tảng tích hợp giữa phần cứng và phần mềm, kết nối dữ liệu hình ảnh y khoa, hồ sơ bệnh án điện tử, dữ liệu gene và các nguồn dữ liệu y tế khác nhằm hình thành hệ thống hỗ trợ chẩn đoán và điều trị toàn diện.



Các doanh nghiệp như Shukun Technology, Jingfeng Medical và United Imaging Intelligence cũng đang mở rộng mô hình kinh doanh từ bán sản phẩm đơn lẻ sang cung cấp giải pháp tổng thể, kết hợp thiết bị, vật tư tiêu hao, dịch vụ bảo trì, nâng cấp phần mềm và nền tảng AI cho bệnh viện.

Nhiều sản phẩm đã được triển khai tại các bệnh viện tuyến huyện, trung tâm khám sức khỏe và cơ sở y tế tuyến cơ sở nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại địa phương.



Theo số liệu của NMPA, đến tháng 10/2025, cơ quan này đã phê duyệt hơn 110 phần mềm thiết bị y tế loại 3 dựa trên công nghệ học sâu (deep learning), phục vụ các chức năng như hỗ trợ sàng lọc, phát hiện, đánh giá và điều trị bệnh.

Bước sang năm 2026, phạm vi ứng dụng tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao như bệnh lý di truyền sinh sản, nội soi tiêu hóa, robot phẫu thuật, y học hạt nhân PET-CT và sàng lọc bệnh lao tại tuyến cơ sở.



Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc đang thúc đẩy sự phát triển của AI y tế.

Những năm gần đây, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng sáu bộ, ngành khác đã ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số thông minh ngành dược phẩm, trong khi NMPA liên tục hoàn thiện khung quản lý đối với các mô hình AI y tế quy mô lớn, từ khâu thẩm định, cấp phép đến quản lý vận hành và thương mại hóa.



Cùng với sự hoàn thiện của khung pháp lý và chính sách hỗ trợ, AI y tế được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế Trung Quốc, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến y tế và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định về an toàn dữ liệu, đạo đức, trách nhiệm pháp lý và cơ chế giám sát nhằm bảo đảm việc ứng dụng AI trong y tế diễn ra an toàn, hiệu quả và bền vững./.

Trung Quốc ra mắt trạm điện đúc sẵn cho AI đầu tiên trên thế giới Để giải quyết vấn đề thiếu hụt điện năng khi nhu cầu điện toán cho trí tuệ nhân tạo toàn cầu tăng vọt, Trung Quốc đưa vào sử dụng trạm điện đúc sẵn cho trung tâm dữ liệu AI đầu tiên trên thế giới.

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