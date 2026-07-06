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Hamas khẳng định tiếp tục cuộc chiến chống Israel

Ông Basem Naim, thành viên Bộ Chính trị Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Palestine (Hamas) ngày 6/7 nhấn mạnh con đường kháng chiến sẽ tiếp tục trước Israel.

Viết Thành
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Hamas khẳng định tiếp tục cuộc chiến chống Israel
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hamas khẳng định tiếp tục cuộc chiến chống Israel.

Israel tiếp tục tấn công mục tiêu Hezbollah tại miền Nam Liban.

Hamas khởi động tiến trình giải thể bộ máy điều hành Gaza.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

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