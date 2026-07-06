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Campuchia ra thông cáo về vụ nổ ở khu vực biên giới với Thái Lan

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 6/7 xác nhận một thiết bị đã phát nổ tại tỉnh Oddar Meanchey giáp biên giới Thái Lan khiến 4 binh sĩ Campuchia bị thương.

Minh Hiếu
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Campuchia ra thông cáo về vụ nổ ở khu vực biên giới với Thái Lan

Sân bay Đức quá tải vì hệ thống kiểm soát biên giới mới của EU

Ấn Độ xây dựng hệ sinh thái sản xuất tên lửa tư nhân lớn nhất Nam Á

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Vụ nổ biên giới Campuchia-Thái Lan #Tình hình an ninh biên giới #Diễn biến căng thẳng khu vực #Phản ứng chính phủ Campuchia #Tin tức quốc tế hàng ngày

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