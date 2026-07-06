Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Campuchia ra thông cáo về vụ nổ ở khu vực biên giới với Thái Lan

Sân bay Đức quá tải vì hệ thống kiểm soát biên giới mới của EU

Ấn Độ xây dựng hệ sinh thái sản xuất tên lửa tư nhân lớn nhất Nam Á

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu