Lào khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa X

Ngày 6/7, tại trụ sở Tòa nhà Quốc hội Lào ở thủ đô Vientiane, Quốc hội Lào khóa X đã chính thức khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane khẳng định việc tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X là thực hiện theo vai trò, quyền hạn và nhiệm vụ của Quốc hội như quy định trong Hiến pháp và Pháp luật.

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X sẽ thảo luận thông qua một số vấn đề quan trọng cơ bản của đất nước, gồm thảo luận và thông qua Báo cáo của Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, kế hoạch ngân sách nhà nước, kế hoạch tiền tệ 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026; thảo luận và thông qua Chương trình nghị sự quốc gia về phát triển nông thôn và xóa nghèo khó cho người dân; thảo luận và thông qua việc xây dựng và sửa đổi 2 luật là Luật Kho bạc Nhà nước (xây mới) và Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); và thảo luận thông qua một số vấn đề quan trọng, cần kíp gắn với Chương trình nghị sự quốc gia về phát triển nông thôn và xóa nghèo cho người dân.

Việc Lào tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa X cho thấy nỗ lực và quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ Lào trong việc tổ chức triển khai đường lối đổi mới của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đối với Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 10, tiếp tục xây dựng đất nước Lào phát triển theo hướng xanh, bền vững; phấn đấu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Theo kế hoạch, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X sẽ diễn ra từ ngày 6-10/7/2026./.

Lào thống nhất một số nội dung quan trọng trước Kỳ họp Quốc hội Lào tổ chức họp chung để thống nhất nội dung trình Quốc hội, hướng tới phát triển kinh tế, xã hội và năng lượng bền vững trong năm 2026.

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