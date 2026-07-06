Indonesia và Singapore thúc đẩy hợp tác toàn diện, củng cố liên kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 6/7, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Cung điện Merdeka, trước khi hai nhà lãnh đạo tiến hành Hội nghị Lãnh đạo thường niên Indonesia - Singapore.



Tuyên bố sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết hai bên đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở và hướng tới tương lai nhằm tăng cường hợp tác song phương cũng như phối hợp ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu.

Ông nhấn mạnh, hợp tác kinh tế vẫn là trụ cột của quan hệ song phương. Hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kết nối, năng lượng, kinh tế số, an ninh mạng, an ninh lương thực và thực phẩm.



Trong dịp này, hai bên đã ký kết 26 thỏa thuận hợp tác, trong đó có 18 thỏa thuận giữa các cơ quan chính phủ và 8 thỏa thuận kinh doanh.

Các thỏa thuận tập trung vào những lĩnh vực được coi là động lực mới của quan hệ song phương, như thương mại, đầu tư, năng lượng, kinh tế số, an ninh mạng, phát triển chuỗi cung ứng lương thực, hợp tác môi trường và giao dịch carbon.



Hai nước cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua tăng cường kết nối, du lịch, giáo dục và hợp tác thanh niên.



Chia sẻ quan điểm về việc bảo đảm an ninh và tự do hàng hải tại eo biển Malacca - một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp với Malaysia và Thái Lan nhằm bảo vệ tuyến hàng hải này trước các nguy cơ như ô nhiễm môi trường, tai nạn hàng hải và cướp biển, đồng thời khẳng định việc quản lý eo biển tiếp tục tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).



Về các vấn đề khu vực, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định lập trường của ASEAN là giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại và ngoại giao.



Với 26 thỏa thuận vừa được ký kết, Indonesia và Singapore kỳ vọng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chiến lược, đồng thời củng cố vai trò của hai nền kinh tế trong thúc đẩy liên kết và phát triển bền vững của ASEAN./.

Singapore-Nhật Bản tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ Ngày 6/7, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Singapore và Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển công nghệ vũ trụ.

​

​